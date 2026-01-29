Поліцейські повідомили нові підозри за найманство та державну зраду бойовикам ПВК "Вагнер". Ці рішення стали продовженням першого в історії України випадку притягнення до відповідальності за найманство та фактично започатковують першу серію кримінальних проваджень за цією статтею Кримінального кодексу.

Фігурантів викрито та задокументувано їхні протиправні дії, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про двох громадян Республіки Молдова, які до вербування відбували покарання у виправних колоніях на території Російської Федерації за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

У жовтні 2022 року їх завербували представники ПВК "Вагнер". Після короткотермінової підготовки фігуранти отримали озброєння та військову форму без розпізнавальних знаків, були зараховані до штурмових підрозділів і направлені на територію України. Вони безпосередньо брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, зокрема в Бахмутському районі Донецької області.

За участь у бойових діях на боці РФ обох іноземців було нагороджено медаллю ПВК "Вагнер" "Проєкт W 42174", а також державною нагородою — медаллю "За відвагу". Один із них у 2023 році добровільно продовжив контракт із ПВК "Вагнер" ще на шість місяців.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції України повідомили цим особам про підозру у вчиненні найманства.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі

Крім того, оголошено про підозру у державній зраді громадянину України, який у 2022 році, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, добровільно уклав контракт із ПВК "Вагнер" та в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога. Надалі його було направлено до Бахмутського району Донецької області, де він у складі бойового підрозділу брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

За участь у війні проти України фігуранта нагородили відомчими нагородами ПВК "Вагнер" — "Чорний хрест (окопний)", "За взяття Бахмута", "Бахмутська м’ясорубка", а також медаллю так званої "ДНР" "За визволення Артемівська" і державною нагородою РФ — медаллю "За відвагу". За скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські поліцейські продовжують системну роботу з виявлення, документування та притягнення до відповідальності осіб, які воювали на боці Російської Федерації, незалежно від їхнього громадянства чи місця перебування.

















