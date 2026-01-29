Полицейские сообщили о новых подозрениях в наемничестве и государственной измене боевикам ЧВК "Вагнер". Эти решения стали продолжением первого в истории Украины случая привлечения к ответственности за наемничество и фактически положили начало первой серии уголовных производств по этой статье Уголовного кодекса.

Фигуранты разоблачены и их противоправные действия задокументированы.

Речь идет о двух гражданах Республики Молдова, которые до вербовки отбывали наказание в исправительных колониях на территории Российской Федерации за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В октябре 2022 года их завербовали представители ЧВК "Вагнер". После краткосрочной подготовки фигуранты получили вооружение и военную форму без опознавательных знаков, были зачислены в штурмовые подразделения и направлены на территорию Украины. Они непосредственно участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины, в частности в Бахмутском районе Донецкой области.

За участие в боевых действиях на стороне РФ оба иностранца были награждены медалью ЧВК "Вагнер" "Проект W 42174", а также государственной наградой — медалью "За отвагу". Один из них в 2023 году добровольно продлил контракт с ЧВК "Вагнер" еще на шесть месяцев.

На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции Украины сообщили этим лицам о подозрении в совершении наемничества.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы

Кроме того, объявлено о подозрении в государственной измене гражданину Украины, который в 2022 году, находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, добровольно заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и в условиях военного положения перешел на сторону врага. В дальнейшем он был направлен в Бахмутский район Донецкой области, где в составе боевого подразделения участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

За участие в войне против Украины фигуранта наградили ведомственными наградами ЧВК "Вагнер" - "Черный крест (окопный)", "За взятие Бахмута", "Бахмутская мясорубка", а также медалью так называемой "ДНР" "За освобождение Артемовска" и государственной наградой РФ - медалью "За отвагу". За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Украинские полицейские продолжают системную работу по выявлению, документированию и привлечению к ответственности лиц, воевавших на стороне Российской Федерации, независимо от их гражданства или места пребывания.

















