Полицейские сообщили о новых подозрениях в наемничестве и государственной измене боевикам ЧВК "Вагнер"

Полицейские сообщили о новых подозрениях в наемничестве и государственной измене боевикам ЧВК "Вагнер". Эти решения стали продолжением первого в истории Украины случая привлечения к ответственности за наемничество и фактически положили начало первой серии уголовных производств по этой статье Уголовного кодекса.

Фигуранты разоблачены и их противоправные действия задокументированы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о двух гражданах Республики Молдова, которые до вербовки отбывали наказание в исправительных колониях на территории Российской Федерации за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В октябре 2022 года их завербовали представители ЧВК "Вагнер". После краткосрочной подготовки фигуранты получили вооружение и военную форму без опознавательных знаков, были зачислены в штурмовые подразделения и направлены на территорию Украины. Они непосредственно участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины, в частности в Бахмутском районе Донецкой области.

За участие в боевых действиях на стороне РФ оба иностранца были награждены медалью ЧВК "Вагнер" "Проект W 42174", а также государственной наградой — медалью "За отвагу". Один из них в 2023 году добровольно продлил контракт с ЧВК "Вагнер" еще на шесть месяцев.

На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции Украины сообщили этим лицам о подозрении в совершении наемничества.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы

Кроме того, объявлено о подозрении в государственной измене гражданину Украины, который в 2022 году, находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, добровольно заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и в условиях военного положения перешел на сторону врага. В дальнейшем он был направлен в Бахмутский район Донецкой области, где в составе боевого подразделения участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

За участие в войне против Украины фигуранта наградили ведомственными наградами ЧВК "Вагнер" - "Черный крест (окопный)", "За взятие Бахмута", "Бахмутская мясорубка", а также медалью так называемой "ДНР" "За освобождение Артемовска" и государственной наградой РФ - медалью "За отвагу". За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Украинские полицейские продолжают системную работу по выявлению, документированию и привлечению к ответственности лиц, воевавших на стороне Российской Федерации, независимо от их гражданства или места пребывания.

@ Чотирьох поліцейських на Черкащині застрелив ветеран війни, племінник Героя України Василя Сергієнка Сергій Русінов. Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=33365856909728690&id=100001934304735&mibextid=wwXIfr&rdid=ikupkapzg0DxU17q написав у Facebook військовослужбовець Ярослав Нищик.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:24 Ответить
Було тут на сайті кілька днів тому.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:46 Ответить
Вагнерівці можуть не хвилюватися, голобородько їх знову, ще раз врятує.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:49 Ответить
Вагнерівців не чіпайте! Вони під захистом Сонцесяйного Потужномена!
показать весь комментарий
29.01.2026 16:57 Ответить
Заочно 😂 оце так робота .... І майно теж заочно конфіскують ...
показать весь комментарий
29.01.2026 16:58 Ответить
Але погодьтесь, що потужно? Та й слідчим є робота. І штат слідчого відділу непогано було б збільшити.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:35 Ответить
Потужно-воювати,боронити державу не навчені-живуть за рахунок наших податків з бюджету.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:42 Ответить
А боевики Вагнера у нас под следствием в Украине?!?!
То засуньте в жопу себе ваши "выродки".
Вам ***** делать , показухой занимаетесь, бумагамаратели!
показать весь комментарий
29.01.2026 20:08 Ответить
 
 