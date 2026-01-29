Прикарпатские правоохранители ликвидировали организованную наркогруппировку с миллионными доходами

Наркогруппировка поставляла и сбывала наркотические средства и психотропные вещества на территории региона, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители провели около двух десятков санкционированных обысков и изъяли наркотических средств на сумму почти 10 миллионов гривен.

5 фигурантов задержаны и им сообщено о подозрении

В ходе досудебного расследования установлено, что преступную деятельность организовал 37-летний житель города Калуш. В состав группировки входили его 32-летняя жена, а также трое местных жителей в возрасте 53, 34 и 29 лет.

Фигуранты закупали наркотические средства оптовыми партиями, осуществляли их измельчение, взвешивание, фасовку в полимерные пакеты и дальнейшую сбыт.

С целью формирования клиентской базы и налаживания стабильного канала сбыта организатор создал в мессенджере Telegram виртуальную нарколавку с широким ассортиментом запрещенных веществ. Заказы осуществлялись через чат-боты.

Для конспирации финансовых операций средства от покупателей поступали на банковские карты так называемых "дропов", после чего переводились в криптовалюту и зачислялись на криптокошельки группировки.

Сбыт наркотических средств осуществлялся путем так называемых "закладок". Фигуранты прятали наркотики вблизи жилых домов, гаражей, магазинов, спортивных клубов, учебных заведений в городе Калуше и Ивано-Франковске. 

По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала около миллиона гривен, которые распределялись между всеми членами группы.

23 января полицейские провели около 20 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, а также в принадлежащих им транспортных средствах. В результате следственных действий изъято около 13 килограммов каннабиса, около 50 таблеток экстази, псилоцибиновые грибы, почти 100 псилоцибиновых таблеток, 850 граммов амфетамина, электронные весы, устройства для измельчения и фасовки наркотических средств, а также значительное количество расфасованных зип-пакетов с наркотическим содержимым.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств по ценам черного рынка составляет около 10 миллионов гривен. Кроме того, изъято компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи и три автомобиля.

задержание (6539) Калуш (51) наркотики (2156) Нацполиция (16878)
Судячи з фото - це якісь бомжуваті любителі коноплі. Але доблесна мусорня звітує практично про наркокартель! От здивуються односельці. що в них під боком такі гроші крутяться...
29.01.2026 16:18 Ответить
Які мільйонні прибутки з віника диких конопель? цілий вагон спецпризначенців приїхало на двох доходях. ПОТУЖНО - весь ОПА "хоть паржот"
29.01.2026 16:49 Ответить
Через голову захотіли скаконути?
Наркокриша такого не потерпить.
29.01.2026 15:45 Ответить
29.01.2026 15:45 Ответить
Від ТЦК відкупився наркотою чи грішми ? Де СБУ ???!!! Жує соплі ?
29.01.2026 15:49 Ответить
Жують солі
29.01.2026 20:33 Ответить
Коли відчувають що почнуть усіх іпати після Корсуня, то готові злити усе саме прибуткове аби втриматися на посадах.
29.01.2026 16:04 Ответить
А як людям тепер стрес знімать в такі важкі часи?
29.01.2026 16:06 Ответить
29.01.2026 16:18 Ответить
А як же чорчіль? А залізний лев? Ви про нього подумали?
29.01.2026 16:45 Ответить
29.01.2026 16:49 Ответить
Так і до циган доберуться.
29.01.2026 20:08 Ответить
Де вирок суду? Перенаправили потоки коштів у "правильне" русло,та й по всьому?
29.01.2026 18:22 Ответить
 
 