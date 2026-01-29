На Закарпатье перекрыт международный канал поставки кокаина: изъято наркотиков на миллион долларов

На Закарпатье полицейские перекрыли международный канал поставки кокаина.

Установлено, что участники преступной группы наладили наркотрафик из стран Европейского Союза с последующей продажей в разных регионах Украины, в частности на Закарпатье и Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Кокаин в виде международных посылок транспортировали в Ужгород

Двух фигурантов задержали в процессуальном порядке. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, организатором наркобизнеса оказался 27-летний житель Закарпатья, который привлек к преступной деятельности нескольких сообщников.

Кокаин скрытно ввозили на территорию Украины под видом международных почтовых отправлений. После получения наркотические средства доставляли в арендованное складское помещение, где хранили "товар", перераспределяли и готовили к сбыту. Расфасованный кокаин в дальнейшем пересылали в столицу.

Правоохранители задокументировали пересылку шести прессованных брикетов кокаина весом около одного килограмма каждый. Во время получения очередной партии почтовых отправлений с наркотическими средствами полицейские задержали одного из участников группы. Организатора наркотрафика задержали в Ужгороде по месту жительства.

Во время обысков в квартирах, складском помещении и транспортных средствах фигурантов правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества - кокаин, метамфетамин и мефедрон. Также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, упаковочные материалы, почтовые квитанции, денежные средства и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного рынка" превышает 1 миллион долларов США.

Двое фигурантов задержаны. Им сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенном организованной группой.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

полиція
Киев (26256) наркотики (2156) Нацполиция (16875) СБУ (20630) Ужгород (435)
+7
Як каже класик: " Лютий пиз@ець". Зловили двох нариків і хочуть щоб люди вірили, що вони мільонами баксів" воротили. А хто ж цей товар пропускав через кордон? Ні прикордонники, ні митники ні сном ні духом не причетні: лише закривали очі, отримували валізи з баблом і частину бабла в інших валізах возили на Київ. Україна прогнила повністю, корупція, як іржа розїдає нашу державу, причому при будь якій владі (зараз війна тому все сприймається значно гостріше). І скільки б не підвищували зарплату для прокурорів, поліції, митникам, суддям вони не перестануть брати хабарі.
29.01.2026 13:42 Ответить
+3
Вийдуть на ішака? Вийдуть?
29.01.2026 13:32 Ответить
+3
В офісі преЗедента кіпіш, будуть нові канали поставок організовувати.
29.01.2026 13:33 Ответить
Думаю зеля таке лайно не вживає, йому чистий кокаїн вищої проби подавай
29.01.2026 13:40 Ответить
*Розфасований кокаїн надалі пересилали до столиці.*
29.01.2026 13:41 Ответить
Щось не поділили з СБУ поліцейські...тож тепер їх "ділянки" будуть приймати...Хто би мог представити?? Закарпаття і контрабанда,наркотики,Ухилянти...Вони ж там усі патріоти!!
29.01.2026 13:41 Ответить
так ще ж для ОПи призначалося...
29.01.2026 13:46 Ответить
під суху мівіну поставки маскували )
29.01.2026 14:15 Ответить
Дограєтесь, що Зеленський перестане бачити гарантії безпеки.
29.01.2026 14:43 Ответить
Цікаво,куди діваються предмети контрабанди та кошти після таких голосних затриман ?
29.01.2026 18:46 Ответить
Підсмажте її ноги над вогнем
30.01.2026 08:21 Ответить
 
 