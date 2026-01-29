На Закарпатье перекрыт международный канал поставки кокаина: изъято наркотиков на миллион долларов

На Закарпатье полицейские перекрыли международный канал поставки кокаина.

Установлено, что участники преступной группы наладили наркотрафик из стран Европейского Союза с последующей продажей в разных регионах Украины, в частности на Закарпатье и Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Кокаин в виде международных посылок транспортировали в Ужгород

Двух фигурантов задержали в процессуальном порядке. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, организатором наркобизнеса оказался 27-летний житель Закарпатья, который привлек к преступной деятельности нескольких сообщников.

Кокаин скрытно ввозили на территорию Украины под видом международных почтовых отправлений. После получения наркотические средства доставляли в арендованное складское помещение, где хранили "товар", перераспределяли и готовили к сбыту. Расфасованный кокаин в дальнейшем пересылали в столицу.

Правоохранители задокументировали пересылку шести прессованных брикетов кокаина весом около одного килограмма каждый. Во время получения очередной партии почтовых отправлений с наркотическими средствами полицейские задержали одного из участников группы. Организатора наркотрафика задержали в Ужгороде по месту жительства.

Во время обысков в квартирах, складском помещении и транспортных средствах фигурантов правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества - кокаин, метамфетамин и мефедрон. Также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, упаковочные материалы, почтовые квитанции, денежные средства и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного рынка" превышает 1 миллион долларов США.

Двое фигурантов задержаны. Им сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенном организованной группой.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности.





















