На Закарпатті перекрито міжнародний канал постачання кокаїну: вилучено наркотиків на мільйон доларів

На Закарпатті поліцейські перекрили міжнародний канал постачання кокаїну.

Встановлено, що учасники злочинної групи налагодили наркотрафік із країн Європейського Союзу з подальшим збутом у різних регіонах України, зокрема на Закарпатті та в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Кокаїн у вигляді міжнародних посилок транспортували до Ужгорода

Двох фігурантів затримали в процесуальному порядку. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, організатором наркобізнесу виявився 27-річний мешканець Закарпаття, який залучив до злочинної діяльності кількох спільників.

Кокаїн приховано ввозили на територію України під виглядом міжнародних поштових відправлень. Після отримання наркотичні засоби доставляли до орендованого складського приміщення, де зберігали "товар", перерозподіляли та готували до збуту. Розфасований кокаїн надалі пересилали до столиці.

Правоохоронці задокументували пересилання шести пресованих брикетів кокаїну вагою близько одного кілограма кожен. Під час отримання чергової партії поштових відправлень із наркотичними засобами поліцейські затримали одного з учасників групи. Організатора наркотрафіку затримали в Ужгороді за місцем проживання.

Під час обшуків у квартирах, складському приміщенні та транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини - кокаїн, метамфетамін і мефедрон. Також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, пакувальні матеріали, поштові квитанції, грошові кошти та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" перевищує 1 мільйон доларів США.

Двох фігурантів затримали. Їм повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.





















