Прикарпатські правоохоронці ліквідували організоване наркоугруповання з мільйонними прибутками

Наркоугруповання постачало та збувало наркотичні засоби і психотропні речовини на території регіону, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці провели близько двох десятків санкціонованих обшуків та вилучили наркотичних засобів на майже 10 мільйонів гривень.

5 фігурантів затримано та повідомлено їм про підозру

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинну діяльність організував 37-річний мешканець міста Калуш. До складу угруповання входили його 32-річна дружина, а також троє місцевих жителів віком 53, 34 та 29 років.

Фігуранти закуповували наркотичні засоби оптовими партіями, здійснювали їх подрібнення, зважування, фасування у полімерні пакети та подальший збут.

З метою формування клієнтської бази та налагодження стабільного каналу збуту організатор створив у месенджері Telegram віртуальну наркокрамницю з широким асортиментом заборонених речовин. Замовлення здійснювалися через чат-боти.

Для конспірації фінансових операцій кошти від покупців надходили на банківські картки так званих "дропів", після чого переводилися у криптовалюту та зараховувалися на криптогаманці угруповання.

Збут наркотичних засобів здійснювався шляхом так званих "закладок". Фігуранти приховували наркотики поблизу житлових будинків, гаражів, магазинів, спортивних клубів, навчальних закладів у місті Калуші та Івано-Франківську. 

За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько мільйона гривень, які розподілялися між усіма членами групи.

23 січня поліцейські провели близько 20 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у належних їм транспортних засобах. У результаті слідчих дій вилучено близько 13 кілограмів канабісу, близько 50 таблеток екстазі, псилоцибінові гриби, майже 100 псилоцибінових таблеток, 850 грамів амфетаміну, електронні ваги, пристрої для подрібнення та фасування наркотичних засобів, а також значну кількість розфасованих зіп-пакетів із наркотичним вмістом.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами чорного ринку становить близько 10 мільйонів гривень. Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та три автомобілі.

Судячи з фото - це якісь бомжуваті любителі коноплі. Але доблесна мусорня звітує практично про наркокартель! От здивуються односельці. що в них під боком такі гроші крутяться...
29.01.2026 16:18 Відповісти
Які мільйонні прибутки з віника диких конопель? цілий вагон спецпризначенців приїхало на двох доходях. ПОТУЖНО - весь ОПА "хоть паржот"
29.01.2026 16:49 Відповісти
Через голову захотіли скаконути?
Наркокриша такого не потерпить.
29.01.2026 15:45 Відповісти
29.01.2026 15:45 Відповісти
Від ТЦК відкупився наркотою чи грішми ? Де СБУ ???!!! Жує соплі ?
29.01.2026 15:49 Відповісти
Жують солі
29.01.2026 20:33 Відповісти
Коли відчувають що почнуть усіх іпати після Корсуня, то готові злити усе саме прибуткове аби втриматися на посадах.
29.01.2026 16:04 Відповісти
А як людям тепер стрес знімать в такі важкі часи?
29.01.2026 16:06 Відповісти
Судячи з фото - це якісь бомжуваті любителі коноплі. Але доблесна мусорня звітує практично про наркокартель! От здивуються односельці. що в них під боком такі гроші крутяться...
29.01.2026 16:18 Відповісти
А як же чорчіль? А залізний лев? Ви про нього подумали?
29.01.2026 16:45 Відповісти
Які мільйонні прибутки з віника диких конопель? цілий вагон спецпризначенців приїхало на двох доходях. ПОТУЖНО - весь ОПА "хоть паржот"
29.01.2026 16:49 Відповісти
Так і до циган доберуться.
29.01.2026 20:08 Відповісти
Де вирок суду? Перенаправили потоки коштів у "правильне" русло,та й по всьому?
29.01.2026 18:22 Відповісти
 
 