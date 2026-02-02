Вбивств зараз найменше за останні 7 років, - Вигівський

В Україні під час війни фіксують зниження вуличної злочинності.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Вбивств зараз найменше за останні 7 років. Водночас, так званих латентних злочинів – це незаконний обіг зброї, наркотиків – документуємо більше. Тому що ще більше приділяємо цьому уваги", - зазначив він.

Вигівський заявив, що коли латентні злочини виявляють та документують, то теж знижують рівень вуличної злочинності, тому що особа зі зброєю вже десь не піде на вулиці вчиняти правопорушення.

"Ми об’єктивно розуміємо, що після війни ситуація може змінитись, тому що криміналітет так чи інакше намагатиметься забрати до себе навчених воїнів, які вміють дивитися смерті в очі.

Ми розуміємо: якщо цим людям не буде достатньо уваги від суспільства та держави, і вони не будуть забезпечені матеріально, працевлаштовані, то, можливо, якась їхня частина стане на стежку злочинності.

Окрім того, досвід усіх країн, яким довелося воювати, показує, що у післявоєнний період було зростання злочинності", - пояснив голова Нацполіції.

