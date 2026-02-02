Вбивств зараз найменше за останні 7 років, - Вигівський

Рівень вуличної злочинності під час війни знизився

В Україні під час війни фіксують зниження вуличної злочинності.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Вбивств зараз найменше за останні 7 років. Водночас, так званих латентних злочинів – це незаконний обіг зброї, наркотиків – документуємо більше. Тому що ще більше приділяємо цьому уваги", - зазначив він.

Вигівський заявив, що коли латентні злочини виявляють та документують, то теж знижують рівень вуличної злочинності, тому що особа зі зброєю вже десь не піде на вулиці вчиняти правопорушення.

"Ми об’єктивно розуміємо, що після війни ситуація може змінитись, тому що криміналітет так чи інакше намагатиметься забрати до себе навчених воїнів, які вміють дивитися смерті в очі.

Ми розуміємо: якщо цим людям не буде достатньо уваги від суспільства та держави, і вони не будуть забезпечені матеріально, працевлаштовані, то, можливо, якась їхня частина стане на стежку злочинності.

Окрім того, досвід усіх країн, яким довелося воювати, показує, що у післявоєнний період було зростання злочинності", - пояснив голова Нацполіції.

Топ коментарі
+8
Це з-за того, що стало вп'ятеро більше поліцейських...😁😁😁
02.02.2026 13:28 Відповісти
+8
Ну так якщо вбивств менше може треба і штат ненавчених воювати скоротити? І відправити їх нарешті на передову?
02.02.2026 13:41 Відповісти
+5
Вбивств менше а смертей більше. Тоді і піліції так багато не треба
02.02.2026 13:28 Відповісти
Убивати треба коригувальників та ждунів та бандюків з помічниками ригоАНАЛІВ , які допомагають московітам убивати Українців з 2014 року!!!
02.02.2026 13:27 Відповісти
Менти зайняті на фронті, тому злочинність зменшилась.
02.02.2026 14:32 Відповісти
два пива цьому пану
02.02.2026 15:00 Відповісти
Мабуть, варто було б і оті добровольні народні дружини зформувати, на час московської війни ******???? Цілі бригади пенсіонерів з силовиків, вештається по «ОХОРОННИХ фірмах» від мусорських інвалідів (з довідками від МСЕК крупи)??!! Майно в Україні отих льовочкиних, лавриновичів, клюєвих, мертвечуків, деркачів, сівковичів та інших ригоАНАЛЬНИХ зрадників охороняють від Українців!?!?
Нацполіція більше могла б вивільнити особового складу на захист України в районах, які межують з ОРДЛО !!,??
Але ж про це, ніхто не дбадає, з держсекретарів в Урядовому кварталі!!!
Усі вони задіяні на «шлахбаумах» кабміндічів та баканова з єрмаком і татаровим!!,???
02.02.2026 15:05 Відповісти
Заброньовані з нацПолу, бувають різні особи, у відношенні до місцевої бандоти!! Як наприклад, у Конче Заспі чи Буковелі …..
02.02.2026 14:54 Відповісти
Може пояснення у тому, що в Україні населення мільйонів так на 6 менше стало? Ні, я не претендую на істину. Так, просто розмірковую.
02.02.2026 13:35 Відповісти
У мене складається враження, у 2014 в АТО було загалом більше поліцейських, аніж зараз за часів повномасштабки. Бо зараз відомі дві бригади МВС, а в АТО було більше десятка поліцейських батальйонів. 10 батальйонів, це ж, здається, більше, ніж 2 бригади...
02.02.2026 13:45 Відповісти
А скільки в тих двох бригадах власне поліцаїв? По всьому місту висить реклама з запрошенням у ці бригади. Штурмова бригада "Лють" запрошує добровольців...
Мабуть тому що наші ненавчені поліцаї чомусь туди не йдуть.
02.02.2026 13:51 Відповісти
Звісно меньше, Патріотів України стає все важче вбивати безкарно!
02.02.2026 13:46 Відповісти
тупе чьмо на відповідальній посаді.
02.02.2026 13:49 Відповісти
Раніше в Україні мешкало 52,15 млн. ,а зараз і нема чого рахувати.
02.02.2026 13:55 Відповісти
Звичайно менше, бо появився стовпчик у таблиці - втрати цивільного населення/громадян, куди можна вписувати всі "глухарі".
02.02.2026 14:04 Відповісти
А в регионах ещё меньше преступности. Как в прочем и людей. Может в этом секрете?
02.02.2026 14:05 Відповісти
а начале полномаштабки убийств и мародёрства вообще не было. Когда улицы и свои районы патрулировали жители. Так вопрлс на кой хрен нам 200+тысяч бесполезных иждивинцев на содержании?
02.02.2026 14:24 Відповісти
Віжверта брехня! Чому Вигівський не бере до уваги вбивсьва, скоєні кацапами не лише в тилу, а й на лінії фронту і у прифронтових громадах? Єта другоє? А я скажу, чому - бо тоді відповідальність за вбивства, скоєні кацапами поліція якби не несе. Але це не так - поліцейські дають клятву захищати громадян України не лише у тилу, а й на всій території України, що включає і ТОТ, і лінію фронту. Не дивно, що на фронті знаходиться заледве 10 відсотків працівників поліції, а швидше всього - навіть менше. Вигівський чомусь вважає, що захищати українців на фронті повинні виключно ЗСУ.
02.02.2026 15:03 Відповісти
 
 