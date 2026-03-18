В Киевской области мужчину приговорили к 15 годам за насилие над ребенком

В Киевской области суд признал виновным мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Речь идет о случае, который произошел в 2024 году в Белоцерковском районе, где ребенок находился во время летних каникул.

Суд вынес приговор по делу

По данным следствия, мужчина проживал вместе с бабушкой ребенка и, воспользовавшись ситуацией, неоднократно совершал преступления в отношении девочки.

Подозрительное поведение заметила бабушка, после чего мать ребенка смогла выяснить обстоятельства и обратилась к правоохранителям.

"Досудебное расследование и судебное разбирательство подтвердили совершение преступления", — отметили в прокуратуре.

Наказание и квалификация преступления

Несмотря на то, что обвиняемый не признал вины, суд установил его вину. Его осудили по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за сексуальное насилие в отношении малолетних.

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

