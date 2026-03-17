Схема побега за границу за 20 тысяч евро: в Харьковской области задержали организаторов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Преодоление забора с колючей проволокой и переплывание реки в гидрокостюме - именно такой "сервис" предлагали организаторы очередной схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Среди задержанных - гражданин РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

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Схема незаконного выезда: как действовали организаторы

По данным следствия, жители Запорожской области наладили "бизнес": под видом юридических консультаций по оформлению документов для законного пересечения границы продавали услуги по бегству из Украины. "Клиентов" искали через объявления в интернете.









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"Трансфер" за 20 тысяч евро через реку и забор

"Именно на такую "рекламу" в январе 2026 года наткнулся житель Харькова. Дельцов официальные процедуры не интересовали: один из них заверил мужчину, что единственный возможный способ покинуть страну - пересечь границу вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Стоимость такого "трансфера" оценил в 20 тыс. евро. Сначала оплату требовал на криптокошелек, но впоследствии согласился на наличные.

По задуманному плану, мужчину сначала должны были отвезти в Мукачево, откуда начинался пеший маршрут. "Клиента" предупредили, чтобы он имел при себе перчатки для преодоления заборов с колючей проволокой. Позже сообщили, что придется переплывать реку, для чего обещали выдать гидрокостюм.

Уже в марте в поселке Рогань Харьковского района "заказчик" встретился с другим участником схемы, который должен был довезти его до Харькова для пересадки в другую машину. Во время поездки водитель убеждал мужчину в надежности схемы.

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Задержание в Харькове: среди фигурантов гражданин РФ

В центре Харькова группу встретил третий делец - гражданин РФ, которому "клиент" передал оговоренную сумму средств. Сразу после этого правоохранители задержали двух сообщников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова им обоим сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и содействия их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, совершенных способом, опасным для жизни или здоровья человека, по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По ходатайству прокурора в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями собирают доказательства и проводят необходимые следственные действия для сообщения о подозрении третьему сообщнику - он за границей.

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