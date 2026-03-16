Пограничники задержали мужчину, пытаditujcz вплавь пересечь Днестр. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. 34-летний местный житель пытался добраться до Молдовы, переплыв реку Днестр.

Как сообщили пограничники, мужчина заранее подготовился к "путешествию", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Он надел гидрокостюм, взял с собой ласты и решил начать заплыв в темное время суток, рассчитывая незаметно преодолеть реку.

Однако реализовать замысел ему не удалось. Пограничный наряд вовремя заметил нарушителя и задержал его еще во время попытки пересечь границу.

На мужчину составили административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Читайте также: В Одесской области раскрыт канал незаконной переправки лиц в Молдову. ФОТОрепортаж