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Новости Фото Задержание уклонистов на границе
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Пограничники задержали мужчину, пытаditujcz вплавь пересечь Днестр. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. 34-летний местный житель пытался добраться до Молдовы, переплыв реку Днестр.

Как сообщили пограничники, мужчина заранее подготовился к "путешествию", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он надел гидрокостюм, взял с собой ласты и решил начать заплыв в темное время суток, рассчитывая незаметно преодолеть реку.

Однако реализовать замысел ему не удалось. Пограничный наряд вовремя заметил нарушителя и задержал его еще во время попытки пересечь границу.

На мужчину составили административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

ГПС

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Автор: 

Винницкая область (1177) Госпогранслужба (7175) уклонисты (1369)
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Топ комментарии
+10
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вплав перетнути Дністер, оскільки законно перейти кордон він не в змозі. Бо банда переседельця незаконно перетворило країну у гетто і грабує цю країну перетворивши громадян у своїх холопів.
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16.03.2026 15:02 Ответить
+9
Саме так. Дивно слухати щось про слимаків від людей, які знаходяться під керівництвом чотирижди ухилянта
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16.03.2026 15:08 Ответить
+8
Так. Бо сцарь наш справжній безстрашний лев-лицар, ось тільки народець йому чомусь слимаковий с гнільцой попався.
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16.03.2026 15:05 Ответить

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