Пограничники задержали мужчину, пытаditujcz вплавь пересечь Днестр. ВИДЕО+ФОТО
Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. 34-летний местный житель пытался добраться до Молдовы, переплыв реку Днестр.
Как сообщили пограничники, мужчина заранее подготовился к "путешествию", передает Цензор.НЕТ.
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Он надел гидрокостюм, взял с собой ласты и решил начать заплыв в темное время суток, рассчитывая незаметно преодолеть реку.
Однако реализовать замысел ему не удалось. Пограничный наряд вовремя заметил нарушителя и задержал его еще во время попытки пересечь границу.
На мужчину составили административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.
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