Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вплав перетнути Дністер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетинання державного кордону. 34-річний місцевий житель намагався дістатися до Молдови, перепливши річку Дністер.

Як повідомили прикордонники, чоловік заздалегідь підготувався до "подорожі", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він одягнув гідрокостюм, узяв із собою ласти та вирішив розпочати заплив у темну пору доби, розраховуючи непомітно подолати річку.

Однак реалізувати задум йому не вдалося. Прикордонний наряд вчасно помітив порушника та затримав його ще під час спроби перетнути кордон.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону.

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