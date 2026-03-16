УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10581 відвідувач онлайн
Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
2 232 52

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вплав перетнути Дністер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетинання державного кордону. 34-річний місцевий житель намагався дістатися до Молдови, перепливши річку Дністер.

Як повідомили прикордонники, чоловік заздалегідь підготувався до "подорожі", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Він одягнув гідрокостюм, узяв із собою ласти та вирішив розпочати заплив у темну пору доби, розраховуючи непомітно подолати річку.

Однак реалізувати задум йому не вдалося. Прикордонний наряд вчасно помітив порушника та затримав його ще під час спроби перетнути кордон.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону.

дпсу

Також читайте: На Одещині викрито канал незаконного переправлення осіб до Молдови. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінницька область (1172) ДПСУ Держприкордонслужба (6767) ухилянти (1440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вплав перетнути Дністер, оскільки законно перейти кордон він не в змозі. Бо банда переседельця незаконно перетворило країну у гетто і грабує цю країну перетворивши громадян у своїх холопів.
показати весь коментар
16.03.2026 15:02 Відповісти
+9
Саме так. Дивно слухати щось про слимаків від людей, які знаходяться під керівництвом чотирижди ухилянта
показати весь коментар
16.03.2026 15:08 Відповісти
+8
Так. Бо сцарь наш справжній безстрашний лев-лицар, ось тільки народець йому чомусь слимаковий с гнільцой попався.
показати весь коментар
16.03.2026 15:05 Відповісти

Завантаження...

 
 