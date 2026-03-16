На Одещині викрито канал незаконного переправлення осіб до Молдови. ФОТОрепортаж

Оперативники Одеського загону викрили двох ділків, які здійснювали нелегальний трансфер військовозобов’язаних до Молдови. Зловмисники виявилися місцевими жителями 68 та 29 років.

Фігуранти за вказівкою організатора, який наразі не встановлений, через особисті зв’язки та соцмережі, шукали чоловіків мобілізаційного віку, охочих незаконно перетнути держкордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вартість переправлення варіювалась від 6 до 8 тисяч доларів США. Серед клієнтів ділків виявилися двоє одеситів мобілізаційного віку. Вони отримали детальні інструкції щодо перетину державного кордону поза пунктами пропуску та перерахували завдаток у 500 і 2000 доларів на криптогаманець організаторів. Решту коштів мали передати після успішного перетину кордону.

Надалі, так звані перевізники забрали клієнтів в одному з районів Одеси та власним автомобілем доправляли їх до населеного пункту поблизу державного кордону. За отриманими інструкціями, чоловіки мали пішки пройти через поле до Молдови та після цього переказати залишок обумовленої суми.

Втім реалізувати злочинний задум не вдалося. Правоохоронці викрили протиправну діяльність та зупинили автомобілі з пасажирами ще на під’їзді до прикордоння.

Наразі фігурантам оголошено про підозру.







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