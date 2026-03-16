В Одесской области раскрыт канал незаконной переправки лиц в Молдову. ФОТОрепортаж

Оперативники Одесского отряда разоблачили двух дельцов, которые занимались незаконной переправкой военнообязанных в Молдову. Злоумышленники оказались местными жителями в возрасте 68 и 29 лет.

По указанию организатора, который пока не установлен, фигуранты через личные связи и соцсети искали мужчин призывного возраста, желающих незаконно пересечь государственную границу, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Стоимость переправки варьировалась от 6 до 8 тысяч долларов США. Среди клиентов дельцов оказались двое одесситов призывного возраста. Они получили подробные инструкции по пересечению государственной границы вне пунктов пропуска и перечислили залог в размере 500 и 2000 долларов на криптокошелек организаторов. Остальные средства должны были передать после успешного пересечения границы.

В дальнейшем так называемые перевозчики забрали клиентов в одном из районов Одессы и на собственном автомобиле доставили их в населенный пункт вблизи государственной границы. Согласно полученным инструкциям, мужчины должны были пешком пройти через поле в Молдову и после этого перечислить остаток оговоренной суммы.

Однако реализовать преступный замысел не удалось. Правоохранители раскрыли противоправную деятельность и остановили автомобили с пассажирами еще на подъезде к пограничной зоне.

В настоящее время фигурантам объявлено о подозрении.







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