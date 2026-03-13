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Новости Фото Незаконное пересечение границы
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На надувных матрасах через Днестр: пограничники задержали трех мужчин, которые плыли в Молдову. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы через Днестр.

Трое мужчин пытались добраться до Молдовы вне пунктов пропуска, используя надувные матрасы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Нарушителями оказались жители Винницкой и Харьковской областей в возрасте от 25 до 34 лет. По данным пограничников, к побегу они готовились заранее: сначала собрались в Виннице, а затем объездными путями, минуя блокпосты, отправились в сторону границы.

Последний этап их маршрута должен был проходить по воде — через реку Днестр. Для этого мужчины подготовили надувные матрасы и спасательные жилеты. В то же время такое "путешествие" могло быть опасным, ведь ночная река, холодная вода и течение представляют серьезную угрозу для жизни.

Подозрительную активность на воде заметил пограничный наряд. Для перехвата нарушителей военнослужащие вышли на катере и задержали мужчин непосредственно во время переправы.

На задержанных составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

оп

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Автор: 

Винницкая область (1176) Госпогранслужба (7174) Молдова (2012) уклонисты (1364)
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Топ комментарии
+10
В морську піхоту придатні.Без медкомісії видно.Лізти у річку,вночі,у березні-морські котікі блдь. Мені і влітку вода холодна.
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13.03.2026 12:41 Ответить
+9
Слимаковому роду нема переводу.
Слимаки - ГОЛОС!
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13.03.2026 12:23 Ответить
+7
Чудний Ви, діду. От їй Богу, без образ.... Не зустрічав у житті воїнів (справжніх, не кабінетних, котрі дійсно бачили пекло), щоб вони так висловлювались. Хоча бачив їх чимало. Людина, яка пройшла через пекло, ніколи не побажає того іншому. Розважайтесь на старість, гараздів вам! (Доречі, контракт 60+ існує, не забувайте!).
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13.03.2026 13:17 Ответить

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