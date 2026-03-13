На надувных матрасах через Днестр: пограничники задержали трех мужчин, которые плыли в Молдову. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы через Днестр.

Трое мужчин пытались добраться до Молдовы вне пунктов пропуска, используя надувные матрасы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нарушителями оказались жители Винницкой и Харьковской областей в возрасте от 25 до 34 лет. По данным пограничников, к побегу они готовились заранее: сначала собрались в Виннице, а затем объездными путями, минуя блокпосты, отправились в сторону границы.

Последний этап их маршрута должен был проходить по воде — через реку Днестр. Для этого мужчины подготовили надувные матрасы и спасательные жилеты. В то же время такое "путешествие" могло быть опасным, ведь ночная река, холодная вода и течение представляют серьезную угрозу для жизни.

Подозрительную активность на воде заметил пограничный наряд. Для перехвата нарушителей военнослужащие вышли на катере и задержали мужчин непосредственно во время переправы.

На задержанных составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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