На надувних матрацах через Дністер: прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетину державного кордону через Дністер.

Троє чоловіків намагалися дістатися до Молдови поза пунктами пропуску, використовуючи надувні матраци, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Порушниками виявилися жителі Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років. За даними прикордонників, до втечі вони готувалися заздалегідь: спершу зібралися у Вінниці, а потім об’їзними шляхами, оминаючи блокпости, вирушили у бік кордону.

Останній етап їхнього маршруту мав проходити водою - через річку Дністер. Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Водночас така "подорож" могла бути небезпечною, адже нічна річка, холодна вода та течія становлять серйозну загрозу для життя.

Підозрілу активність на воді помітив прикордонний наряд. Для перехоплення порушників військовослужбовці вирушили на катері та затримали чоловіків безпосередньо під час запливу.

На затриманих склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.

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