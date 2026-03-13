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Новини Фото Незаконний перетин кордону
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На надувних матрацах через Дністер: прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетину державного кордону через Дністер.

Троє чоловіків намагалися дістатися до Молдови поза пунктами пропуску, використовуючи надувні матраци, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Порушниками виявилися жителі Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років. За даними прикордонників, до втечі вони готувалися заздалегідь: спершу зібралися у Вінниці, а потім об’їзними шляхами, оминаючи блокпости, вирушили у бік кордону.

Останній етап їхнього маршруту мав проходити водою - через річку Дністер. Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Водночас така "подорож" могла бути небезпечною, адже нічна річка, холодна вода та течія становлять серйозну загрозу для життя.

Підозрілу активність на воді помітив прикордонний наряд. Для перехоплення порушників військовослужбовці вирушили на катері та затримали чоловіків безпосередньо під час запливу.

На затриманих склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.

оп

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Автор: 

Вінницька область (1169) ДПСУ Держприкордонслужба (6766) Молдова (2206) ухилянти (1435)
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Топ коментарі
+10
В морську піхоту придатні.Без медкомісії видно.Лізти у річку,вночі,у березні-морські котікі блдь. Мені і влітку вода холодна.
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13.03.2026 12:41 Відповісти
+9
Слимаковому роду нема переводу.
Слимаки - ГОЛОС!
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13.03.2026 12:23 Відповісти
+7
Чудний Ви, діду. От їй Богу, без образ.... Не зустрічав у житті воїнів (справжніх, не кабінетних, котрі дійсно бачили пекло), щоб вони так висловлювались. Хоча бачив їх чимало. Людина, яка пройшла через пекло, ніколи не побажає того іншому. Розважайтесь на старість, гараздів вам! (Доречі, контракт 60+ існує, не забувайте!).
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13.03.2026 13:17 Відповісти

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