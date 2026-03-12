За $3000 обіцяв переправити до Румунії через річку вплав: на Одещині судитимуть прикордонника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який пропонував чоловікам незаконний виїзд з України.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, прикордонник через соціальні мережі підшуковував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон. За 3 тисячі доларів США він обіцяв під час своїх чергувань організувати перевезення "клієнтів" на таксі поза офіційними пунктами пропуску до державного кордону.

Далі чоловікам показували місце, де вони могли переплисти річку та потрапити до Румунії.

Правоохоронці викрили прикордонника та затримали його під час перемовин із потенційним "клієнтом".

Наразі військовослужбовець обвинувачується у зловживанні впливом.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.





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