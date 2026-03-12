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За $3000 обіцяв переправити до Румунії через річку вплав: на Одещині судитимуть прикордонника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який пропонував чоловікам незаконний виїзд з України.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, прикордонник через соціальні мережі підшуковував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон. За 3 тисячі доларів США він обіцяв під час своїх чергувань організувати перевезення "клієнтів" на таксі поза офіційними пунктами пропуску до державного кордону.

Далі чоловікам показували місце, де вони могли переплисти річку та потрапити до Румунії.

Правоохоронці викрили прикордонника та затримали його під час перемовин із потенційним "клієнтом".

Наразі військовослужбовець обвинувачується у зловживанні впливом.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

суд
суд

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6763) Одеська область (4126) Румунія (1423) ДБР (3962)
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Те, кто демпингуют, будут жестоко наказаны.
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12.03.2026 12:56 Відповісти
Могут отпустить, но с требованием поднять до 15 000 и давать откат наверх.
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12.03.2026 13:03 Відповісти
А голова ДПСУ разом з єрмаком та СБУ і УДО теж саме робили, цілими «зеленими коридорами»!!!
І про цю ситуацію, теж «не ЗНАЄ» зеленський, як і про мародерів на житті Українців, єрмака-галущенка-міндіча та його оточення з опу!?!?
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Готове шобло від зеленського, як Уряд в екзилі за кордоном!!
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12.03.2026 13:15 Відповісти
Як не професіонали?
Вони ж закінчили Чернівецький державний інститут міжнародних мародерних відносин імені Зеленського!
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12.03.2026 14:22 Відповісти
зеленський закінчував Трускавецький університет )(уй знає яких відносин .
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12.03.2026 15:51 Відповісти
 
 