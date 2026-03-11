Судитимуть правоохоронця зі спільниками, які намагалися привласнити квартиру померлого у Києві, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо групи осіб, які намагалися незаконно привласнити квартиру померлої людини у Києві. Серед фігурантів - правоохоронець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.
Що встановило слідство?
Під час огляду місця події у квартирі померлого чоловіка один із правоохоронців викрав документи на нерухомість. Пізніше він передав їх своєму колезі та знайомому.
"Перевіривши інформацію, спільники з’ясували, що на той момент законних спадкоємців квартири немає, і вирішили скористатися цим. Вони планували оформити житло на підставну особу, а згодом продали його за 45 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.
Викриття зловмисників
- Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили зловмисників та зірвали незаконне відчуження нерухомості.
- Правоохоронцю та його спільнику інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
- Санкції статей передбачають від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Під час розслідування працівники ДБР також встановили родичів померлого власника. Завдяки цьому квартиру вдалося повернути законним спадкоємцям.
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Кривоохоронці їх дурять??