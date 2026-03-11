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Судитимуть правоохоронця зі спільниками, які намагалися привласнити квартиру померлого у Києві, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо групи осіб, які намагалися незаконно привласнити квартиру померлої людини у Києві. Серед фігурантів - правоохоронець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

підозра правоохоронцю

Що встановило слідство?

Під час огляду місця події у квартирі померлого чоловіка один із правоохоронців викрав документи на нерухомість. Пізніше він передав їх своєму колезі та знайомому.

"Перевіривши інформацію, спільники з’ясували, що на той момент законних спадкоємців квартири немає, і вирішили скористатися цим. Вони планували оформити житло на підставну особу, а згодом продали його за 45 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

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Викриття зловмисників

  • Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили зловмисників та зірвали незаконне відчуження нерухомості.
  • Правоохоронцю та його спільнику інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
  • Санкції статей передбачають від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Під час розслідування працівники ДБР також встановили родичів померлого власника. Завдяки цьому квартиру вдалося повернути законним спадкоємцям.

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квартира (338) Київ (20916) шахрайство (1276) ДБР (3959)
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Як це "оформити"?? Без нотаріуса та суду??
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11.03.2026 11:20 Відповісти
Свій нотаріус та суддя
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11.03.2026 11:32 Відповісти
правоохоронець ..
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11.03.2026 11:25 Відповісти
Черновецький з командою та нотаріусами від портнова, глибоко зхвильовані конкурентам у Києві-столиці України!?!?
Кривоохоронці їх дурять??
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11.03.2026 11:52 Відповісти
Лівоохоронці народжені Аваківською реформою ..
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11.03.2026 12:36 Відповісти
Та це вічний мусорський бізнес. Ще в 1999р в нашому будинку так квартиру одинокої пенсіонерки продали. Дільничий мусор все обтяпав, може й померти допоміг.
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12.03.2026 22:06 Відповісти
Яке щастя, що подібні випадки поодинокі )
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11.03.2026 12:37 Відповісти
Мусорня...😡😡😡
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11.03.2026 13:20 Відповісти
Це не правоохоронець, а злодій, аферист і говнюк.
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11.03.2026 13:57 Відповісти
 
 