Будут судить правоохранителя с сообщниками, пытавшихся присвоить квартиру умершего в Киеве, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении группы лиц, которые пытались незаконно присвоить квартиру умершего человека в Киеве. Среди фигурантов - правоохранитель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.
Что установило следствие?
Во время осмотра места происшествия в квартире умершего мужчины один из правоохранителей похитил документы на недвижимость. Позже он передал их своему коллеге и знакомому.
"Проверив информацию, сообщники выяснили, что на тот момент законных наследников квартиры нет, и решили воспользоваться этим. Они планировали оформить жилье на подставное лицо, а затем продать его за 45 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Разоблачение злоумышленников
- Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили злоумышленников и сорвали незаконное отчуждение недвижимости.
- Правоохранителю и его сообщнику инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).
- Санкции статей предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- В ходе расследования сотрудники ГБР также установили родственников умершего владельца. Благодаря этому квартиру удалось вернуть законным наследникам.
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Кривоохоронці їх дурять??