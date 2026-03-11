Будут судить правоохранителя с сообщниками, пытавшихся присвоить квартиру умершего в Киеве, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении группы лиц, которые пытались незаконно присвоить квартиру умершего человека в Киеве. Среди фигурантов - правоохранитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

Что установило следствие?

Во время осмотра места происшествия в квартире умершего мужчины один из правоохранителей похитил документы на недвижимость. Позже он передал их своему коллеге и знакомому.

"Проверив информацию, сообщники выяснили, что на тот момент законных наследников квартиры нет, и решили воспользоваться этим. Они планировали оформить жилье на подставное лицо, а затем продать его за 45 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Разоблачение злоумышленников

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили злоумышленников и сорвали незаконное отчуждение недвижимости.

Правоохранителю и его сообщнику инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкции статей предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе расследования сотрудники ГБР также установили родственников умершего владельца. Благодаря этому квартиру удалось вернуть законным наследникам.

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