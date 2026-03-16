Мужчина застрелил 11-летнюю дочь и покончил с собой в Ирпене: полиция выясняет обстоятельства

В Ирпене Киевской области 52-летний мужчина, по всей видимости, убил 11-летнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что полиция приехала по вызову женщины, которая обнаружила в доме своего брата и его дочь без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь в помещении вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно, произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Также известно, что девочка болела", - сообщили полицейские.

Начато расследование

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти".

Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

