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Чоловік застрелив 11-річну доньку та покінчив із собою в Ірпені: поліція з’ясовує обставини
В Ірпені на Київщині 52-річний чоловік, ймовірно, вбив 11-річну доньку, після чого покінчив життя самогубством.
Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що поліція приїхала на виклик жінки, яка знайшла в будинку свого брата та його доньку без ознак життя.
"Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла", - повідомили поліціянти.
Розпочато розслідування
Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті".
- Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
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