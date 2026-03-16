Чоловік застрелив 11-річну доньку та покінчив із собою в Ірпені: поліція з’ясовує обставини

В Ірпені на Київщині 52-річний чоловік, ймовірно, вбив 11-річну доньку, після чого покінчив життя самогубством.

Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що поліція приїхала на виклик жінки, яка знайшла в будинку свого брата та його доньку без ознак життя.

"Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла", - повідомили поліціянти.

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Розпочато розслідування

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті".

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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