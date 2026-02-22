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Новини Фото Вбивство дітей
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До смерті забили битою 11-річного хлопчика та жінку: у Запоріжжі двох чоловіків засуджено до довічного ув’язнення. ФОТО

Суд у Запоріжжі ухвалив обвинувальний вирок у резонансній кримінальній справі щодо двох жителів Мелітопольського району Запорізької області, яких визнано винними у викраденні та умисному вбивстві малолітньої дитини, а також у викраденні та вбивстві жінки. Обом призначено довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Двох чоловіків засуджено до довічного за вбивство дитини і жінки

Зазначається, що злочини було вчинено у 2021 році на території Мелітопольського району.

Убивство дитини

У серпні обвинувачені викрали 11-річного хлопчика, запросивши його до автомобіля та пригостивши цукерками. Дитину привезли до приватного будинку, де незаконно утримували в підвальному приміщенні. Протягом майже двох тижнів хлопця били дерев’яною битою, намагаючись з’ясувати, чи повідомляв він комусь про незаконну діяльність зловмисників у сфері обігу наркотичних засобів.

Від тілесних ушкоджень дитина померла. З метою приховування злочину тіло хлопчика було закопано в підвалі та залите бетоном.

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Убивство жінки

Повідомляється, що у вересні ті самі чоловіки викрали 48-річну жінку, намагаючись отримати інформацію про місце зберігання наркотиків. Її вивезли до лісосмуги, прив’язали до дерева та били руками і дерев’яною битою. Від травм, несумісних із життям, жінка померла. Її тіло зловмисники втопили в річці.

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Двох чоловіків засуджено до довічного за вбивство дитини і жінки

Розгляд справи тривав три роки

Зазначається, що розгляд кримінального провадження тривав понад три роки.

Прокурори надали суду переконливі та належні докази, які повністю підтвердили умисний характер дій обвинувачених, їхню причетність до обох злочинів та обґрунтованість інкримінованої правової кваліфікації.

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Суд, оцінивши зібрані докази в їхній сукупності, ухвалив законний та обґрунтований вирок, призначивши обом засудженим довічне позбавлення волі.

Автор: 

Запоріжжя (2568) вбивство (3271) Запорізька область (4932) довічне ув’язнення (62) Запорізький район (591)
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Топ коментарі
+48
Такі виродки не заслуговують на життя навіть в буцегарні !
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22.02.2026 00:26 Відповісти
+30
Ви гляньте в кемері суду який кабан сидить воно відїлося за 3 роки в СІЗО? Чому його там не придушили? Не здивуюсь коли то мусора пенсіонери ненавчені воювати 🤬🤬🤬
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22.02.2026 00:33 Відповісти
+21
Що там три роки можна було розслідувати, яке довічне на розмінування голими ногами. Ось таких вилупків повинно ТЦК, не мобілізувати, а саме бусифікувати для розмінування, і можна не стримувати себе у діях.... За дітей коли читаєш прям руки німіють. І хтось гине,а ці на курорті під охороною будуть щороку апеляції писати. С м е р т ь ❗❗❗❗❗❗
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22.02.2026 00:31 Відповісти
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Такі виродки не заслуговують на життя навіть в буцегарні !
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22.02.2026 00:26 Відповісти
ну тут я подивитись. Миттєва кара більш легка ніж життя у буцегарні довічно. У нас не Норвегія з їх тюрмами.
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22.02.2026 09:37 Відповісти
Раніше закони були справедливіші.Око за око,зуб за зуб.Вибив зуб,віддай свій,забрав життя,віддай своє.Знищення цих нелюдей не можна вважати вбивством.
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22.02.2026 00:30 Відповісти
Що там три роки можна було розслідувати, яке довічне на розмінування голими ногами. Ось таких вилупків повинно ТЦК, не мобілізувати, а саме бусифікувати для розмінування, і можна не стримувати себе у діях.... За дітей коли читаєш прям руки німіють. І хтось гине,а ці на курорті під охороною будуть щороку апеляції писати. С м е р т ь ❗❗❗❗❗❗
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22.02.2026 00:31 Відповісти
Ви гляньте в кемері суду який кабан сидить воно відїлося за 3 роки в СІЗО? Чому його там не придушили? Не здивуюсь коли то мусора пенсіонери ненавчені воювати 🤬🤬🤬
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22.02.2026 00:33 Відповісти
вони ж інваліди з ясельної групи!! яке воювати?? ))
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22.02.2026 01:00 Відповісти
Так ви гляньте, справа про наркотики, на фото явно не наркомани, а скоріше ділки, а хто в 99% випадків " кришує" цей бізнес.🤬
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22.02.2026 01:02 Відповісти
ну, судячи по "корсуньському дєлу", всі ветерани - ділки! а мєстєчковиє фєодали їх кришують! на черзі - чорнобаївські феодальні дєла! )) треба просто "будєм подождать!" ))
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22.02.2026 01:11 Відповісти
По Корсуню...шановний , що Ви нагородили?! Чув де дзвін, тільки не знаю де він!
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22.02.2026 08:14 Відповісти
Свиню перед забоєм добре годують.
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22.02.2026 02:29 Відповісти
Хто його там буде душити?
Контингент, що утримується в СІЗО?
Так там принцип - відповідай за своє і не лізь в чужі справи.
Люди багато чого беруть з фільмів, а тому не розуміють, що будь-якому підслідному чи підсудному зовсім не хочеться за якісь принципи, за чужі справи, "на рівному місці" докрутити собі статтю і термін.
Той же самий галас стосовно ґвалтівників і педофілів - їх треба опускати! Ну і хто це зробить? Розумію, можуть замовити і вбивство і зґвалтування таких виродків в СІЗО і в зоні, але для цього потрібно мати зв'язки в криміналітеті і немаленькі гроші.
Адміністрації СІЗО це потрібно?
Зовсім ні. Відморозків для прес-хати, збирали не для помсти за злочини, їх використовували для вибивання інформації, якщо затриманий не "коловся". А якщо ці виродки взяли свої епізоди і все підписали то навіщо їх пресувати.
Ось так воно виглядить.
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22.02.2026 06:27 Відповісти
Клянуся як уявляю, що та дитина просила, плакала, кричала, можливо навіть молилася і вірила що хтось її врятує...😿😿 ***** пустили б до камери до цих звірів, роздер би голими руками, і ніде б і хвилини сумління не гризло 🤬🤬🤬.
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22.02.2026 07:24 Відповісти
У пана Алекса дійсно юридично вірний коментар, в додати нема чого
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22.02.2026 12:37 Відповісти
Це той випадок коли треба рахувати хромосоми.
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22.02.2026 00:52 Відповісти
1/2
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22.02.2026 05:51 Відповісти
Їх національність державна таємниця. Самі знаєте чому. Хоча на фото все видно.

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22.02.2026 08:33 Відповісти
чисто тест! вже бачу, шо в баню не послали банитись )))
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22.02.2026 00:58 Відповісти
І тепер годуй та одягай таких все його нікчемне життя.
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22.02.2026 01:14 Відповісти
Таку нечисть треба усипляти.
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22.02.2026 02:11 Відповісти
Потвори....Краще б стратили...Але залишається питання, чого у потерпілих випитували про наркотики?? Отож не просто так....щось пов'язує виродків та жертв...
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22.02.2026 06:57 Відповісти
Ага, і як би там не було вбивати так по звірячому дитину? Щоб не пов'язувало, але дитина 😿
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22.02.2026 07:26 Відповісти
Тут два можливих варіанти...або це закладчики, які обманули наркобариг, або ці люди співпрацювали з поліцією проти наркобариг
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22.02.2026 13:53 Відповісти
СТОЛЬКО ХОРОШИХ УКРАИНЦЕВ ГИБНЕТ, А ВЛАСТЬ УБИЙЦ КОРМИТ ДЕНЬГАМИ НАРОДА !!! ПОРА ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ !!!
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22.02.2026 09:35 Відповісти
Вы думаете они добровольно согласятся на эвтаназию ?
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22.02.2026 09:47 Відповісти
Этих тварей надо приговорить к пожизненному заключению через повешение - и никак иначе!
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22.02.2026 10:39 Відповісти
я один вижу что это звери?
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22.02.2026 10:46 Відповісти
Посадили двох виконавців, а вся наркотична мафія під кришею правоохоронних органів спокійно продовжує працювати.
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22.02.2026 11:51 Відповісти
Хіба тільки наркомафія? Ще в совку було прислівʼя: за колосок посадять, а вагонами безкарно крадуть. А зараз всі "міндічі" з почестями переправляються за кордон напередодні обшуків, а цапів-відбувайлів призначають в залежності від ситуації.
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22.02.2026 13:01 Відповісти
Я про даний випадок...цих людей вбили, тому що вони якось були пов'язані з наркотичною мафією. Тобто вбивцям віддали наказ покарати тих людей. Але чомусь судять тільки їх, а ті хто віддавав наказ торгують наркотою і дальше. І поліції це добре відомо, бо вони кришують ті структури.
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22.02.2026 13:46 Відповісти
 
 