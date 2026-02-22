До смерті забили битою 11-річного хлопчика та жінку: у Запоріжжі двох чоловіків засуджено до довічного ув’язнення. ФОТО

Суд у Запоріжжі ухвалив обвинувальний вирок у резонансній кримінальній справі щодо двох жителів Мелітопольського району Запорізької області, яких визнано винними у викраденні та умисному вбивстві малолітньої дитини, а також у викраденні та вбивстві жінки. Обом призначено довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що злочини було вчинено у 2021 році на території Мелітопольського району.

Убивство дитини

У серпні обвинувачені викрали 11-річного хлопчика, запросивши його до автомобіля та пригостивши цукерками. Дитину привезли до приватного будинку, де незаконно утримували в підвальному приміщенні. Протягом майже двох тижнів хлопця били дерев’яною битою, намагаючись з’ясувати, чи повідомляв він комусь про незаконну діяльність зловмисників у сфері обігу наркотичних засобів.

Від тілесних ушкоджень дитина померла. З метою приховування злочину тіло хлопчика було закопано в підвалі та залите бетоном.

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Убивство жінки

Повідомляється, що у вересні ті самі чоловіки викрали 48-річну жінку, намагаючись отримати інформацію про місце зберігання наркотиків. Її вивезли до лісосмуги, прив’язали до дерева та били руками і дерев’яною битою. Від травм, несумісних із життям, жінка померла. Її тіло зловмисники втопили в річці.

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Розгляд справи тривав три роки

Зазначається, що розгляд кримінального провадження тривав понад три роки.

Прокурори надали суду переконливі та належні докази, які повністю підтвердили умисний характер дій обвинувачених, їхню причетність до обох злочинів та обґрунтованість інкримінованої правової кваліфікації.

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Суд, оцінивши зібрані докази в їхній сукупності, ухвалив законний та обґрунтований вирок, призначивши обом засудженим довічне позбавлення волі.