До смерти избили битой 11-летнего мальчика и женщину: в Запорожье двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. ФОТО

Суд в Запорожье вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу в отношении двух жителей Мелитопольского района Запорожской области, признанных виновными в похищении и умышленном убийстве малолетнего ребенка, а также в похищении и убийстве женщины. Обоим назначено пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступления были совершены в 2021 году на территории Мелитопольского района.

Убийство ребенка

В августе обвиняемые похитили 11-летнего мальчика, пригласив его в автомобиль и угостив конфетами. Ребенка привезли в частный дом, где незаконно удерживали в подвальном помещении. В течение почти двух недель мальчика избивали деревянной битой, пытаясь выяснить, сообщал ли он кому-либо о незаконной деятельности злоумышленников в сфере оборота наркотических средств.

От телесных повреждений ребенок скончался. С целью сокрытия преступления тело мальчика было закопано в подвале и залито бетоном.

Убийство женщины

Сообщается, что в сентябре те же мужчины похитили 48-летнюю женщину, пытаясь получить информацию о месте хранения наркотиков. Ее вывезли в лесополосу, привязали к дереву и избивали руками и деревянной битой. От травм, несовместимых с жизнью, женщина скончалась. Ее тело злоумышленники утопили в реке.

Рассмотрение дела длилось три года

Отмечается, что рассмотрение уголовного производства длилось более трех лет.

Прокуроры предоставили суду убедительные и надлежащие доказательства, которые полностью подтвердили умышленный характер действий обвиняемых, их причастность к обоим преступлениям и обоснованность инкриминируемой правовой квалификации.

Суд, оценив собранные доказательства в их совокупности, вынес законный и обоснованный приговор, назначив обоим осужденным пожизненное лишение свободы.

Топ комментарии
Такі виродки не заслуговують на життя навіть в буцегарні !
22.02.2026 00:26 Ответить
Ви гляньте в кемері суду який кабан сидить воно відїлося за 3 роки в СІЗО? Чому його там не придушили? Не здивуюсь коли то мусора пенсіонери ненавчені воювати 🤬🤬🤬
22.02.2026 00:33 Ответить
+21
Що там три роки можна було розслідувати, яке довічне на розмінування голими ногами. Ось таких вилупків повинно ТЦК, не мобілізувати, а саме бусифікувати для розмінування, і можна не стримувати себе у діях.... За дітей коли читаєш прям руки німіють. І хтось гине,а ці на курорті під охороною будуть щороку апеляції писати. С м е р т ь ❗❗❗❗❗❗
22.02.2026 00:31 Ответить
22.02.2026 00:26 Ответить
ну тут я подивитись. Миттєва кара більш легка ніж життя у буцегарні довічно. У нас не Норвегія з їх тюрмами.
22.02.2026 09:37 Ответить
Раніше закони були справедливіші.Око за око,зуб за зуб.Вибив зуб,віддай свій,забрав життя,віддай своє.Знищення цих нелюдей не можна вважати вбивством.
22.02.2026 00:30 Ответить
22.02.2026 00:31 Ответить
22.02.2026 00:33 Ответить
вони ж інваліди з ясельної групи!! яке воювати?? ))
22.02.2026 01:00 Ответить
Так ви гляньте, справа про наркотики, на фото явно не наркомани, а скоріше ділки, а хто в 99% випадків " кришує" цей бізнес.🤬
22.02.2026 01:02 Ответить
ну, судячи по "корсуньському дєлу", всі ветерани - ділки! а мєстєчковиє фєодали їх кришують! на черзі - чорнобаївські феодальні дєла! )) треба просто "будєм подождать!" ))
22.02.2026 01:11 Ответить
По Корсуню...шановний , що Ви нагородили?! Чув де дзвін, тільки не знаю де він!
22.02.2026 08:14 Ответить
Свиню перед забоєм добре годують.
22.02.2026 02:29 Ответить
Хто його там буде душити?
Контингент, що утримується в СІЗО?
Так там принцип - відповідай за своє і не лізь в чужі справи.
Люди багато чого беруть з фільмів, а тому не розуміють, що будь-якому підслідному чи підсудному зовсім не хочеться за якісь принципи, за чужі справи, "на рівному місці" докрутити собі статтю і термін.
Той же самий галас стосовно ґвалтівників і педофілів - їх треба опускати! Ну і хто це зробить? Розумію, можуть замовити і вбивство і зґвалтування таких виродків в СІЗО і в зоні, але для цього потрібно мати зв'язки в криміналітеті і немаленькі гроші.
Адміністрації СІЗО це потрібно?
Зовсім ні. Відморозків для прес-хати, збирали не для помсти за злочини, їх використовували для вибивання інформації, якщо затриманий не "коловся". А якщо ці виродки взяли свої епізоди і все підписали то навіщо їх пресувати.
Ось так воно виглядить.
22.02.2026 06:27 Ответить
Клянуся як уявляю, що та дитина просила, плакала, кричала, можливо навіть молилася і вірила що хтось її врятує...😿😿 ***** пустили б до камери до цих звірів, роздер би голими руками, і ніде б і хвилини сумління не гризло 🤬🤬🤬.
22.02.2026 07:24 Ответить
У пана Алекса дійсно юридично вірний коментар, в додати нема чого
22.02.2026 12:37 Ответить
Це той випадок коли треба рахувати хромосоми.
22.02.2026 00:52 Ответить
22.02.2026 05:51 Ответить
Їх національність державна таємниця. Самі знаєте чому. Хоча на фото все видно.

22.02.2026 08:33 Ответить
чисто тест! вже бачу, шо в баню не послали банитись )))
22.02.2026 00:58 Ответить
І тепер годуй та одягай таких все його нікчемне життя.
22.02.2026 01:14 Ответить
Таку нечисть треба усипляти.
22.02.2026 02:11 Ответить
Потвори....Краще б стратили...Але залишається питання, чого у потерпілих випитували про наркотики?? Отож не просто так....щось пов'язує виродків та жертв...
22.02.2026 06:57 Ответить
Ага, і як би там не було вбивати так по звірячому дитину? Щоб не пов'язувало, але дитина 😿
22.02.2026 07:26 Ответить
Тут два можливих варіанти...або це закладчики, які обманули наркобариг, або ці люди співпрацювали з поліцією проти наркобариг
22.02.2026 13:53 Ответить
СТОЛЬКО ХОРОШИХ УКРАИНЦЕВ ГИБНЕТ, А ВЛАСТЬ УБИЙЦ КОРМИТ ДЕНЬГАМИ НАРОДА !!! ПОРА ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ !!!
22.02.2026 09:35 Ответить
Вы думаете они добровольно согласятся на эвтаназию ?
22.02.2026 09:47 Ответить
Этих тварей надо приговорить к пожизненному заключению через повешение - и никак иначе!
22.02.2026 10:39 Ответить
я один вижу что это звери?
22.02.2026 10:46 Ответить
Посадили двох виконавців, а вся наркотична мафія під кришею правоохоронних органів спокійно продовжує працювати.
22.02.2026 11:51 Ответить
Хіба тільки наркомафія? Ще в совку було прислівʼя: за колосок посадять, а вагонами безкарно крадуть. А зараз всі "міндічі" з почестями переправляються за кордон напередодні обшуків, а цапів-відбувайлів призначають в залежності від ситуації.
22.02.2026 13:01 Ответить
Я про даний випадок...цих людей вбили, тому що вони якось були пов'язані з наркотичною мафією. Тобто вбивцям віддали наказ покарати тих людей. Але чомусь судять тільки їх, а ті хто віддавав наказ торгують наркотою і дальше. І поліції це добре відомо, бо вони кришують ті структури.
22.02.2026 13:46 Ответить
 
 