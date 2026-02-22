До смерти избили битой 11-летнего мальчика и женщину: в Запорожье двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. ФОТО
Суд в Запорожье вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу в отношении двух жителей Мелитопольского района Запорожской области, признанных виновными в похищении и умышленном убийстве малолетнего ребенка, а также в похищении и убийстве женщины. Обоим назначено пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что преступления были совершены в 2021 году на территории Мелитопольского района.
Убийство ребенка
В августе обвиняемые похитили 11-летнего мальчика, пригласив его в автомобиль и угостив конфетами. Ребенка привезли в частный дом, где незаконно удерживали в подвальном помещении. В течение почти двух недель мальчика избивали деревянной битой, пытаясь выяснить, сообщал ли он кому-либо о незаконной деятельности злоумышленников в сфере оборота наркотических средств.
От телесных повреждений ребенок скончался. С целью сокрытия преступления тело мальчика было закопано в подвале и залито бетоном.
Убийство женщины
Сообщается, что в сентябре те же мужчины похитили 48-летнюю женщину, пытаясь получить информацию о месте хранения наркотиков. Ее вывезли в лесополосу, привязали к дереву и избивали руками и деревянной битой. От травм, несовместимых с жизнью, женщина скончалась. Ее тело злоумышленники утопили в реке.
Рассмотрение дела длилось три года
Отмечается, что рассмотрение уголовного производства длилось более трех лет.
Прокуроры предоставили суду убедительные и надлежащие доказательства, которые полностью подтвердили умышленный характер действий обвиняемых, их причастность к обоим преступлениям и обоснованность инкриминируемой правовой квалификации.
Суд, оценив собранные доказательства в их совокупности, вынес законный и обоснованный приговор, назначив обоим осужденным пожизненное лишение свободы.
Контингент, що утримується в СІЗО?
Так там принцип - відповідай за своє і не лізь в чужі справи.
Люди багато чого беруть з фільмів, а тому не розуміють, що будь-якому підслідному чи підсудному зовсім не хочеться за якісь принципи, за чужі справи, "на рівному місці" докрутити собі статтю і термін.
Той же самий галас стосовно ґвалтівників і педофілів - їх треба опускати! Ну і хто це зробить? Розумію, можуть замовити і вбивство і зґвалтування таких виродків в СІЗО і в зоні, але для цього потрібно мати зв'язки в криміналітеті і немаленькі гроші.
Адміністрації СІЗО це потрібно?
Зовсім ні. Відморозків для прес-хати, збирали не для помсти за злочини, їх використовували для вибивання інформації, якщо затриманий не "коловся". А якщо ці виродки взяли свої епізоди і все підписали то навіщо їх пресувати.
Ось так воно виглядить.