До смерти избили битой 11-летнего мальчика и женщину: в Запорожье двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. ФОТО

Суд в Запорожье вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу в отношении двух жителей Мелитопольского района Запорожской области, признанных виновными в похищении и умышленном убийстве малолетнего ребенка, а также в похищении и убийстве женщины. Обоим назначено пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступления были совершены в 2021 году на территории Мелитопольского района.

Убийство ребенка

В августе обвиняемые похитили 11-летнего мальчика, пригласив его в автомобиль и угостив конфетами. Ребенка привезли в частный дом, где незаконно удерживали в подвальном помещении. В течение почти двух недель мальчика избивали деревянной битой, пытаясь выяснить, сообщал ли он кому-либо о незаконной деятельности злоумышленников в сфере оборота наркотических средств.

От телесных повреждений ребенок скончался. С целью сокрытия преступления тело мальчика было закопано в подвале и залито бетоном.

Убийство женщины

Сообщается, что в сентябре те же мужчины похитили 48-летнюю женщину, пытаясь получить информацию о месте хранения наркотиков. Ее вывезли в лесополосу, привязали к дереву и избивали руками и деревянной битой. От травм, несовместимых с жизнью, женщина скончалась. Ее тело злоумышленники утопили в реке.

Отмечается, что рассмотрение уголовного производства длилось более трех лет.

Прокуроры предоставили суду убедительные и надлежащие доказательства, которые полностью подтвердили умышленный характер действий обвиняемых, их причастность к обоим преступлениям и обоснованность инкриминируемой правовой квалификации.

Суд, оценив собранные доказательства в их совокупности, вынес законный и обоснованный приговор, назначив обоим осужденным пожизненное лишение свободы.