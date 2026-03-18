На Київщині чоловіка засудили до 15 років за насильство над дитиною
У Київській області суд визнав винним чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дитини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.
Йдеться про випадок, який стався у 2024 році в Білоцерківському районі, де дитина перебувала під час літніх канікул.
Суд виніс вирок у справі
За даними слідства, чоловік проживав разом із бабусею дитини та, скориставшись ситуацією, неодноразово вчиняв злочини щодо дівчинки.
Підозрілу поведінку помітила бабуся, після чого мати дитини змогла з’ясувати обставини та звернулася до правоохоронців.
"Досудове розслідування та судовий розгляд підтвердили вчинення злочину", – зазначили в прокуратурі.
Покарання та кваліфікація злочину
Попри те, що обвинувачений не визнав провини, суд встановив його вину. Його засудили за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за сексуальне насильство щодо малолітніх.
Чоловіку призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
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