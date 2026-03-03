Викрито онлайн-мережу педофілів в Україні: 15 затриманих, серед них - мати, яка знімала в порно 3-річну доньку, - Нєбитов. ФОТОрепортаж
За результатами операції з протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі міграційна поліція спільно зі слідчими притягнула до кримінальної відповідальності 15 осіб.
Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, їм повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення інших злочинів, повʼязаних з сексуальним насильством над дітьми.
Найбільш кричущі випадки:
- На Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у телеграмі малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав.
- У Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах.
- На Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував.
- Жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.
"Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів. Саме для боротьби з такими викликами в межах євроінтеграції у структурі МІПОЛу були створені підрозділи з протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті. Сьогоднішній результат - це їхня заслуга. Якби не вчасна робота поліції, кількість постраждалих дітей могла бути значно більшою", - йдеться у повідомленні.
"До речі, педофіли, як правило, критично оцінюють діяльність Національної поліції, радіють смерті поліцейських і чекають, коли вже ж усіх поліцейських відправлять на фронт", - додав Нєбитов.
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Повісити ця наволоч треба, родичам постраждалих дітей, разом з нікчемною місцевою владою, що робила здивовані очі упродовж 5 років!!
Кожний йде у Європу/ЄС своїм шляхом.
А Вам штирлиц, он же God Father #600960 тест на https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%AE+%28IQ+%E2%80%94+intelligence+quotient%29&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%AE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIJCAgQABgKGIAEMgcICRAAGIAE0gEINjMzM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiclLOaxoOTAxV0QVUIHQmmGkwQgK4QegQIARAB IQ - intelligence quotient
- Почему кот ученый на цепи? Потому что ученый! И потому что бы не эмигрировал. Возможно, в этом и великая тайна истории государства российского? Отрицательный отбор -генетика. А тех, которые ... посадить на цепь, опустить... - кто же будет фасад осударства делать.
- Цепь на дубе!!! Присмотрись...
- У лукоморья дуб зелёный; "Златая цепь на дубе том: И днём и ночью кот учёный Всё ходит по цепи кругом;"
По цепи кругом... Кот ученый прирученный... И говорит ... как шарманщик, как московское радио при СССР&КПСС&КГБ - "широка страна моя родная, много в ней...", "жить стало лучше, житьстало веселей"...
Если у человека отсутсвует воображение, понимания метафоричности, образности, нет чувства истории и даже элементарного чувства юмора...
Напишу Вам по секрету: у тих краях, у яких я народився споконвіку не вживали ім'я Микола, а НикОла, а вже при СССР&КПСС&НКВД/КГБ стали писати Микола. У ФБ з 2012 р. при реєстрації додали Й. і далі пішло з Й.Ніби спеціально щоб виявляти таких God Father #600960 які з кущів навішують ярлики. Якщо продовжите відправлю Вашу "творчість" у СПАМ
Непокаране зло, українських Епштейнів, породжує нові криваві трагедії!!
Але уся місцева «єлітка» на посадах, цим теж бавиться…