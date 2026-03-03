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Новини Фото Затримання педофілів Розповсюдження порнографії
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Викрито онлайн-мережу педофілів в Україні: 15 затриманих, серед них - мати, яка знімала в порно 3-річну доньку, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

За результатами операції з протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі міграційна поліція спільно зі слідчими притягнула до кримінальної відповідальності 15 осіб.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, їм повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення інших злочинів, повʼязаних з сексуальним насильством над дітьми.

Найбільш кричущі випадки:

  • На Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у телеграмі малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав.
  • У Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах.
  • На Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував.
  • Жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.

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затримання педофілів
затримання педофілів
затримання педофілів
затримання педофілів

"Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів. Саме для боротьби з такими викликами в межах євроінтеграції у структурі МІПОЛу були створені підрозділи з протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті. Сьогоднішній результат - це їхня заслуга. Якби не вчасна робота поліції, кількість постраждалих дітей могла бути значно більшою", - йдеться у повідомленні.

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"До речі, педофіли, як правило, критично оцінюють діяльність Національної поліції, радіють смерті поліцейських і чекають, коли вже ж усіх поліцейських відправлять на фронт", - додав Нєбитов.

Автор: 

діти (5583) педофіл (157) Нацполіція (15747) порнографія (144) Нєбитов Андрій (203)
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Топ коментарі
+23
Нікаляй, до чого тут Європа/ЄС?
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03.03.2026 11:49 Відповісти
+15
Гарна спроба в останньому абзаці, Нєбитов, але ні. Твоїм підлеглим пора вже нарешті "навчитися" і приєднатися до захисту України. Не кілька сотень добровольців (їм подяка та пошана), а весь особовий склад твого відомства, на ротаційній основі.
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03.03.2026 11:50 Відповісти
+8
До речі, менти вже ховаються по школах та отримують по 30 тис зряплати. Коли в дитячі садочки підуть аби не на фронт?
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03.03.2026 12:45 Відповісти
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Це жінки - розумові каліки, а він військовозобов'язаний!?!?
Повісити ця наволоч треба, родичам постраждалих дітей, разом з нікчемною місцевою владою, що робила здивовані очі упродовж 5 років!!
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03.03.2026 11:45 Відповісти
Викрито онлайн-мережу педофілів в Україні: 15 затриманих, серед них - мати, яка знімала в порно 3-річну доньку, - Нєбитов.

Кожний йде у Європу/ЄС своїм шляхом.
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03.03.2026 11:46 Відповісти
Нікаляй, до чого тут Європа/ЄС?
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03.03.2026 11:49 Відповісти
ФБ https://www.facebook.com/borisakunin?__cft__[0]=AZZgEsjwQlCHV3WOV6ZpOeD_hQoq-r_mQNtFLuXfuR77GyO8Q0WDAzuzNRGH9EPjEEEOMluTYBd_YygcPcll7O_1ZC2q7t7oKiuTcI6JMaekvVv0ERUO68au9TQKqv-9WcZ0N3fn7r2Kjwh_9tZdgVUoVHRoQ2DXiHJEYkZwK1Lh6w&__tn__=-UC%2CP-R Акунин Чхартишвили

А Вам штирлиц, он же God Father #600960 тест на https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%AE+%28IQ+%E2%80%94+intelligence+quotient%29&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%AE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIJCAgQABgKGIAEMgcICRAAGIAE0gEINjMzM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiclLOaxoOTAxV0QVUIHQmmGkwQgK4QegQIARAB IQ - intelligence quotient

- Почему кот ученый на цепи? Потому что ученый! И потому что бы не эмигрировал. Возможно, в этом и великая тайна истории государства российского? Отрицательный отбор -генетика. А тех, которые ... посадить на цепь, опустить... - кто же будет фасад осударства делать.

- Цепь на дубе!!! Присмотрись...

- У лукоморья дуб зелёный; "Златая цепь на дубе том: И днём и ночью кот учёный Всё ходит по цепи кругом;"

По цепи кругом... Кот ученый прирученный... И говорит ... как шарманщик, как московское радио при СССР&КПСС&КГБ - "широка страна моя родная, много в ней...", "жить стало лучше, житьстало веселей"...

Если у человека отсутсвует воображение, понимания метафоричности, образности, нет чувства истории и даже элементарного чувства юмора...
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03.03.2026 12:47 Відповісти
Нікаляй
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03.03.2026 13:17 Відповісти
Ви, God Father #600960, реєстрація: 30.01.2025., далі ніж зачепитися за ім'я Николай не не здатні просунутися? Напишу Вам по секрету: у тих краях, у яких я народився споконвіку не вживали ім'я Микола, а НикОла, а вже при СССР&КПСС&НКВД/КГБ стали писати Микола. У ФБ з 2012 р. при реєстрації додали Й. і далі пішло з Й. Ніби спеціально щоб виявляти таких God Father #600960 які з кущів навішують ярлики. Якщо продовжите відправлю Вашу "творчість" у СПАМ
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03.03.2026 13:46 Відповісти
Нікаляй, відправляй куди хоч, мені пох. І на тебе теж.
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03.03.2026 13:48 Відповісти
Мабуть, випускники, з кулька співучого ректора??
Непокаране зло, українських Епштейнів, породжує нові криваві трагедії!!
Але уся місцева «єлітка» на посадах, цим теж бавиться…
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03.03.2026 11:50 Відповісти
Гарна спроба в останньому абзаці, Нєбитов, але ні. Твоїм підлеглим пора вже нарешті "навчитися" і приєднатися до захисту України. Не кілька сотень добровольців (їм подяка та пошана), а весь особовий склад твого відомства, на ротаційній основі.
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03.03.2026 11:50 Відповісти
Жінки, дівчата, іноземні добровольці, навіть росіяни з РДК воюють за свободу України, поки Миколи ховаються від ТЦК та пишуть в комєнтах що хай мєнти, прокурори і депутати воюють, а в них сім'ї, діти, і взагалі нічого нє далжни етой власті, гарна спроба, Миколо.
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05.03.2026 11:06 Відповісти
От ви зараз прямим текстом пишете, що воювати мусять всі окрім "мєнтів, прокурорів і депутатів". Я вас правильно зрозумів? Тому що якраз "миколи" воюють.
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05.03.2026 11:10 Відповісти
"До речі, педофіли, як правило, критично оцінюють діяльність Національної поліції, радіють смерті поліцейських і чекають, коли вже ж усіх поліцейських відправлять на фронт", Джерело: https://censor.net/ua/p3603311

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03.03.2026 11:52 Відповісти
Це просто дебільне припущення, яке багато нам розповіло про свого автора.
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03.03.2026 11:59 Відповісти
Він це сказав в публічному просторі,ще би про тцк щось сказав,мовляв це педофіли проти тцк.
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03.03.2026 14:04 Відповісти
Тоді за вашою логікою близько 80 відсотків Українців педофіли, вибачте але давати присягу на вірність українському народові і сидіти подалі від війни, створити пару полків і все.
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04.03.2026 10:59 Відповісти
Це не моя логіка.
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04.03.2026 12:28 Відповісти
Ну это какая-то **** жесть и чего я реально боюсь, что когда нибудь эти дела станут восприниматься как полнейшая норма .А всех извращенцев надо сажать на пожизненное.
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03.03.2026 11:57 Відповісти
За нормалізацією гейства прийде легалізація педофілії.
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03.03.2026 12:03 Відповісти
Увы, но вероятность этого крайне высока.
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03.03.2026 12:11 Відповісти
Стефанчук займеться...Вже написаний ним закон про зниження віку з 16 до 14 років (чим не педофілія?) прийняли, чи ще ні ? От і з цим розберуться смарагдові...
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04.03.2026 19:11 Відповісти
До речі, менти вже ховаються по школах та отримують по 30 тис зряплати. Коли в дитячі садочки підуть аби не на фронт?
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03.03.2026 12:45 Відповісти
Якщо влада таке "творення робочих місць"м дозволяє? Чому не творити подібні робочі місця для фронтовиків, які вже своє відвоювали, пенсіонерів... Взагалі в Україні слід розпочати РЕЄСТРИ подібних схронів від фронту... А МВД і всякі інші включити у процес ротації.
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03.03.2026 12:52 Відповісти
Якщо людське суспільство,яке вважає себе демократичним лічить ********** та лесбіянство за нормальні аспекти людського співжиття то що вихочете від педофілів?Це все пісні з однієї опери,яка називається "збочення".Так,ці речі багатьом людям властиві,так само як властиво обманювати,вбивати,мучити,але все це було б добре,якби людина не була створінням стадним.А в стаді не всім подобаються сусіди *********,педофіли,вбивці та їм подібні.Про лесбіянок не скажу,до них я особисто відношусь дуже прихильно...
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03.03.2026 13:22 Відповісти
а чего вы тогда бочку на лесби покотили? они то каким боком угроза обществу? как сказал когда то Лукашенко-лесбиянки- недоработка мужиков))
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03.03.2026 15:10 Відповісти
Нікаляй, до чого тут Європа/ЄС?
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03.03.2026 13:53 Відповісти
зекам нове м'ясо буде
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03.03.2026 15:22 Відповісти
Як це обманом примушував створювати контент ?? Цукерку обіцяв? Чи казав що то корисно для підтримки волонтерства ??? Якось вони дуже гарної думки про ******** малолєток... 😱🤢
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03.03.2026 18:09 Відповісти
 
 