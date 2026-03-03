Викрито онлайн-мережу педофілів в Україні: 15 затриманих, серед них - мати, яка знімала в порно 3-річну доньку, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

За результатами операції з протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі міграційна поліція спільно зі слідчими притягнула до кримінальної відповідальності 15 осіб.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, їм повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення інших злочинів, повʼязаних з сексуальним насильством над дітьми.

Найбільш кричущі випадки:

На Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у телеграмі малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав.

У Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах.

На Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував.

Жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.

Також читайте: Скоїв 26 злочинів: суд дав довічне ув’язнення педофілу в Одесі









"Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів. Саме для боротьби з такими викликами в межах євроінтеграції у структурі МІПОЛу були створені підрозділи з протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті. Сьогоднішній результат - це їхня заслуга. Якби не вчасна робота поліції, кількість постраждалих дітей могла бути значно більшою", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 60-річний чоловік оголювався перед неповнолітніми у Гідропарку Києва: йому вручили підозру

"До речі, педофіли, як правило, критично оцінюють діяльність Національної поліції, радіють смерті поліцейських і чекають, коли вже ж усіх поліцейських відправлять на фронт", - додав Нєбитов.