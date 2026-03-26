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Новини Обстріли Херсона
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Через російський обстріл Херсону загинула працівниця ТЕЦ

Росіяни обстріляли Херсон: загинула жінка

Через російський обстріл Херсону загинула працівниця ТЕЦ.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Прокудін повідомив, що близько 14:00 під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. Вона дістала поранення, несумісні з життям.

Додамо, що окупанти щодня гатять по Херсонщині. Тільки сьогодні ворог обстріляв 38 населених пунктів області. Внаслідок цього поранення отримало 9 людей.

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Автор: 

армія рф (21417) обстріл (34817) ТЕЦ (528) Херсон (3909) Херсонська область (6787) Херсонський район (944)
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