873 2
Через російський обстріл Херсону загинула працівниця ТЕЦ
Через російський обстріл Херсону загинула працівниця ТЕЦ.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Прокудін повідомив, що близько 14:00 під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. Вона дістала поранення, несумісні з життям.
Додамо, що окупанти щодня гатять по Херсонщині. Тільки сьогодні ворог обстріляв 38 населених пунктів області. Внаслідок цього поранення отримало 9 людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль