РФ атаковала детскую больницу в Херсоне дроном "Молния". ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 27 марта российские захватчики атаковали детскую больницу в Херсоне. За сутки враг обстрелял десятки населенных пунктов области, есть погибший и раненый.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"Дроном типа "Молния" враг атаковал детскую больницу в Днепровском районе города.
Вражеский беспилотник влетел в одно из окон и не взорвался. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Обстрелы Херсонской области за сутки
В течение 26 марта россияне атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области:
- в Херсонском районе под ударом оказались - Новодмитровка, Белозерка, Дарьевка, Антоновка, Днепровское, Зимовник, Кизомис, Никольское, Приднепровское, Садовое, Софиевка, Токаровка, Янтарное, Велетенское, Разлив, Томина Балка, Надднепрянское, Зоровка, Камышаны и город Херсон;
- в Бериславском - Берислав, Новоалександровка, Борозенское, Раковка, Крещеновка, Новорайск, Нововоронцовка, Любимовка, Веселое, Миловое, Монастырское, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Веровка, Высокое, Тягинка
- в Каховском - Надеевка.
По информации начальника ОВА Александра Прокудина, российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, фермерское хозяйство, складское помещение и частные автомобили.
В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.
