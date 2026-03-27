РФ атаковала детскую больницу в Херсоне дроном "Молния". ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 27 марта российские захватчики атаковали детскую больницу в Херсоне. За сутки враг обстрелял десятки населенных пунктов области, есть погибший и раненый.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Дроном типа "Молния" враг атаковал детскую больницу в Днепровском районе города.

Вражеский беспилотник влетел в одно из окон и не взорвался. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.











Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов Херсонской области: 9 человек получили ранения

Обстрелы Херсонской области за сутки

В течение 26 марта россияне атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области:

в Херсонском районе под ударом оказались - Новодмитровка, Белозерка, Дарьевка, Антоновка, Днепровское, Зимовник, Кизомис, Никольское, Приднепровское, Садовое, Софиевка, Токаровка, Янтарное, Велетенское, Разлив, Томина Балка, Надднепрянское, Зоровка, Камышаны и город Херсон;

в Бериславском - Берислав, Новоалександровка, Борозенское, Раковка, Крещеновка, Новорайск, Нововоронцовка, Любимовка, Веселое, Миловое, Монастырское, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Веровка, Высокое, Тягинка

в Каховском - Надеевка.

По информации начальника ОВА Александра Прокудина, российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, фермерское хозяйство, складское помещение и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате российского обстрела Херсона погибла работница ТЭЦ