Из-за атак РФ отключено электроснабжение потребителей на Харьковщине и Херсонщине, – Укрэнерго

По состоянию на утро 27 марта из-за новых российских атак остались без электричества потребители в Харьковской и Херсонской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру прифронтовых регионов – на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Харьковской и Херсонской областях. Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", – говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии снижается

По данным энергетиков, по состоянию на 9:30 пятницы потребление электроэнергии на 1,7% ниже уровня предыдущего дня.

Такая тенденция объясняется потеплением во всех областях и ясной погодой на большей части территории Украины.

Призыв к экономии

В то же время оператор энергосистемы призывает граждан рационально использовать электроэнергию.

"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00. Пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 17:00 до 22:00", – отметили в "Укрэнерго".

