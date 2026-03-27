Через атаки РФ знеструмлено споживачів у Харківській і Херсонській областях, – Укренерго
Станом на ранок 27 березня через нові російські атаки є знеструмлені споживачі у Харківській та Херсонській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії знижується
За даними енергетиків, станом на 9:30 п’ятниці споживання електроенергії на 1,7% нижче за рівень попереднього дня.
Така тенденція пояснюється потеплінням у всіх областях та ясною погодою на більшій частині території України.
Заклик до економії
Водночас оператор енергосистеми закликає громадян раціонально використовувати електроенергію.
"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00", – зазначили в Укренерго.
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