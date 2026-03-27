Через атаки РФ знеструмлено споживачів у Харківській і Херсонській областях, – Укренерго

Станом на ранок 27 березня через нові російські атаки є знеструмлені споживачі у Харківській та Херсонській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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"Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знижується

За даними енергетиків, станом на 9:30 п’ятниці споживання електроенергії на 1,7% нижче за рівень попереднього дня.

Така тенденція пояснюється потеплінням у всіх областях та ясною погодою на більшій частині території України.

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Заклик до економії

Водночас оператор енергосистеми закликає громадян раціонально використовувати електроенергію.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00", – зазначили в Укренерго.

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