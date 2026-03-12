Атаки РФ спричинили знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях

Через ракетні та дронові удари російських військ енергетична інфраструктура у двох прифронтових областях України зазнала пошкоджень, споживачі залишилися без електрики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

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"Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - йдеться у повідомленні.

Графіки обмежень через наслідки атак на енергетику

Через наслідки попередніх масованих ударів по енергетичній інфраструктурі із 17:00 до 23:00 у всіх областях передбачено графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення для інших категорій користувачів.

Споживання електроенергії зросло

Станом на 9:30 четверга споживання електроенергії перевищило рівень попереднього дня на 2,3%. Укренерго радить коригувати використання електрики залежно від погодних умов, зокрема переносити роботу потужних приладів на години найбільшої генерації сонячних станцій - з 11:00 до 16:00.

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