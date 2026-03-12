Атаки РФ привели к отключению электроэнергии в Запорожской и Харьковской областях
Из-за ракетных и дронных ударов российских войск энергетическая инфраструктура в двух прифронтовых областях Украины была повреждена, потребители остались без электричества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"В результате вражеских атак на энергообъекты в прифронтовых регионах – на утро есть обесточенные потребители в Харьковской и Запорожской областях. Там, где это пока позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - говорится в сообщении.
Графики ограничений из-за последствий атак на энергетику
Из-за последствий предыдущих массированных ударов по энергетической инфраструктуре с 17:00 до 23:00 во всех областях предусмотрены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые отключения для других категорий пользователей.
Потребление электроэнергии выросло
По состоянию на 9:30 четверга потребление электроэнергии превысило уровень предыдущего дня на 2,3%. Укрэнерго советует корректировать использование электричества в зависимости от погодных условий, в частности переносить работу мощных приборов на часы наибольшей генерации солнечных станций - с 11:00 до 16:00.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль