Через атаки РФ у чотирьох областях України є знеструмлення, - "Укренерго"

Внаслідок нових російських атак станом на ранок 26 березня знеструмлені споживачі у чотирьох областях, найскладніша ситуація — на Чернігівщині та Одещині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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"Упродовж минулої та вже поточної доби ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. При цьому найскладнішою є ситуація на Одещині та Чернігівщині, де завдані ворогом пошкодження – найвідчутніші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики розпочали відновлювальні роботи скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Споживання електроенергії

Повідомляється також, що станом на 9:30 четверга споживання електроенергії на 2,4% нижче за рівень попереднього дня. Зниження споживання обумовлене підвищенням температури повітря у більшості областей та ясною погодою на значній території України.

Водночас оператор енергосистеми закликає українців раціонально споживати електрику.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00", - зазначають в Укренерго.

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