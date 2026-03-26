Из-за атак РФ в четырех областях Украины наблюдаются отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

В результате новых российских атак по состоянию на утро 26 марта без электричества остались потребители в четырёх областях, наиболее сложная ситуация - в Черниговской и Одесской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"В течение прошедших и текущих суток враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины. В результате - на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. При этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской и Черниговской областях, где нанесенный врагом ущерб - наиболее ощутимый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики приступили к восстановительным работам везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Потребление электроэнергии

Сообщается также, что по состоянию на 9:30 четверга потребление электроэнергии на 2,4% ниже уровня предыдущего дня. Снижение потребления обусловлено повышением температуры воздуха в большинстве областей и ясной погодой на значительной территории Украины.

В то же время оператор энергосистемы призывает украинцев рационально потреблять электроэнергию.

"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00. Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 17:00 до 22:00", – отмечают в "Укрэнерго".

