Місія Євросоюзу все ще чекає у Києві на дозвіл оглянути нафтопровід "Дружба", - ЗМІ

Експертна група Європейського Союзу, яка прибула до України 18 березня, досі в очікуванні дозволу з боку Києва оглянути пошкоджену російськими атаками ділянку нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомили співрозмовники "Суспільного" та "ЄП", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовник "ЄП" повідомив, що європейські експерти досі перебувають в Києві, в очікуванні дозволу з боку української влади на ознайомчий візит до місця пошкодження нафтопроводу "Дружба", щоб оцінити обсяг та вартість ремонтних робіт.

Україна наразі такого дозволу не дала, додав європосадовець.

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Що передувало?

Загалом зі спілкування з різними посадовцями та дипломатами ЄС склалося враження, що після обміну листами між очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляєн та головою Ради ЄС Антоніу Коштою з президентом Володимиром Зеленським 17 березня, у Брюсселі зробили висновок, що Київ готовий допустити місію.

Зокрема, глава держави в листуванні заявив, що готовий прийняти "технічну й фінансову допомогу" для ремонту нафтопроводу.

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