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Місія Євросоюзу все ще чекає у Києві на дозвіл оглянути нафтопровід "Дружба", - ЗМІ

Нафтопровід "Дружба"

Експертна група Європейського Союзу, яка прибула до України 18 березня, досі в очікуванні дозволу з боку Києва оглянути пошкоджену російськими атаками ділянку нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомили співрозмовники "Суспільного" та "ЄП", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовник "ЄП" повідомив, що європейські експерти досі перебувають в Києві, в очікуванні дозволу з боку української влади на ознайомчий візит до місця пошкодження нафтопроводу "Дружба", щоб оцінити обсяг та вартість ремонтних робіт.

Україна наразі такого дозволу не дала, додав європосадовець.

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Що передувало?

  • Загалом зі спілкування з різними посадовцями та дипломатами ЄС склалося враження, що після обміну листами між очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляєн та головою Ради ЄС Антоніу Коштою з президентом Володимиром Зеленським 17 березня, у Брюсселі зробили висновок, що Київ готовий допустити місію.
  • Зокрема, глава держави в листуванні заявив, що готовий прийняти "технічну й фінансову допомогу" для ремонту нафтопроводу.

Також читайте: Фіцо погрожує Україні "подальшими заходами" через припинення поставок нафти РФ "Дружбою"

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дружба (167) нафтопровід (454) Євросоюз (15347)
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Топ коментарі
+12
Що вони мутять? Будуть продовжувати то можуть без грошей залишитись. То не мадяри, а місія Євросоюзу.
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27.03.2026 17:36 Відповісти
+10
Щось мені здається що скоро російська нафта потече як і раніше, а наші з європейцями будуть вдавати ніби нічого не відбувається як і 12 років до цього.
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27.03.2026 17:43 Відповісти
+9
КОМУ ШО а евреям гроші)))

Чи у нас зникло півкраїни, чи грощей нема - пофіг, головне щоб нафта текла
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27.03.2026 17:34 Відповісти

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