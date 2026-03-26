Новости Помощь Украине от Словакии
В Словакии начали расследование против Фицо: одно из оснований – прекращение аварийного электроснабжения Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Одним из оснований стало прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Об этом заявил лидер словацкой оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Бранислав Грелинг, передает Aktuality, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о расследовании

Грелинг рассказал, что месяц назад подал в суд заявление против Фицо, обвинив его в государственной измене и других преступлениях. К заявлению присоединились его однопартийцы и более 13 тысяч человек. По его словам, это делает его "крупнейшим уголовным заявлением в истории".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо о контактах Лаврова и Сийярто: Вмешательства в выборы Словакии не было

При чем здесь Украина?

Подписавшие заявление также обвинили Фицо в злоупотреблении властью, бесчеловечном обращении, нарушении обязанностей по управлению иностранным имуществом или террористическом акте. Среди ключевых преступлений Фицо авторы отмечают прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

По словам лидера SaS, уголовное заявление уже передали из Генеральной прокуратуры Словакии в краевую прокуратуру, а оттуда — в полицию.

"Я убежден, что Фицо является подозреваемым в совершении серьезных уголовных преступлений, поэтому ценю, что и прокуратура, и полиция занимаются этим делом и не "замели его под ковер", — добавил Грелинг.

Читайте также: Словакия направила "Укрэнерго" письмо о расторжении договора об аварийной помощи

Что предшествовало?

  • Напомним, 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поврежденному российскими обстрелами.
  • В "Укрэнерго" заявляли, что этот шаг Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
  • Уже 16 марта Государственный оператор энергосистемы Словакии SEPS направил письмо в "Укрэнерго" об одностороннем прекращении договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Словакия (1128) Тарифы на электроэнергию (2353) Фицо Роберт (288)
Топ комментарии
А що, так можна було!!!
26.03.2026 21:17 Ответить
у правовій демократичній державі -так!
26.03.2026 21:19 Ответить
Це вам не банда зелі. А якби фіцо мав ізраїльський паспорт, то вони б і не подавали.
26.03.2026 21:31 Ответить
Так треба було. Саме цим повинен займатися МЗС. Встановлювати контакти з опозицією, особливо в країнах з правими популістами при владі, мотивувати їх на дієвий спротив режиму, допомагати інформацією і консультаціями. При необхідності звертатися до ГУР щоб ті допомогли опозиції фінансово. Треба працювати, а не гав ловити та по фуршетах жрати.
26.03.2026 21:36 Ответить
Це називається втручання у внутрішні справи. Висилаються посли, вручаються ноти та т.і.
26.03.2026 21:50 Ответить
ФІЦО
26.03.2026 21:25 Ответить
У ростові зросла ціна на нерухомість...
26.03.2026 21:39 Ответить
26.03.2026 21:43 Ответить
Срібники від ×уйла підуть не на віллу на Гаваях, а на підігрів на зоні.
26.03.2026 21:49 Ответить
ТА ПОСАДІТЬ ЙОГО!!!! Я точно знаю там десь російські гроші - лише треба їх найти
26.03.2026 21:52 Ответить
а коли у нас звинуватять зеленського і шобу у злочинах і держзраді?
26.03.2026 21:57 Ответить
Ніколи, бо "правоохоронці" всі в долі.
26.03.2026 21:58 Ответить
 
 