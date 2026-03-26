В Словакии начали расследование против Фицо: одно из оснований – прекращение аварийного электроснабжения Украины

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Одним из оснований стало прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Об этом заявил лидер словацкой оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Бранислав Грелинг, передает Aktuality, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о расследовании

Грелинг рассказал, что месяц назад подал в суд заявление против Фицо, обвинив его в государственной измене и других преступлениях. К заявлению присоединились его однопартийцы и более 13 тысяч человек. По его словам, это делает его "крупнейшим уголовным заявлением в истории".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо о контактах Лаврова и Сийярто: Вмешательства в выборы Словакии не было

При чем здесь Украина?

Подписавшие заявление также обвинили Фицо в злоупотреблении властью, бесчеловечном обращении, нарушении обязанностей по управлению иностранным имуществом или террористическом акте. Среди ключевых преступлений Фицо авторы отмечают прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

По словам лидера SaS, уголовное заявление уже передали из Генеральной прокуратуры Словакии в краевую прокуратуру, а оттуда — в полицию.

"Я убежден, что Фицо является подозреваемым в совершении серьезных уголовных преступлений, поэтому ценю, что и прокуратура, и полиция занимаются этим делом и не "замели его под ковер", — добавил Грелинг.

Читайте также: Словакия направила "Укрэнерго" письмо о расторжении договора об аварийной помощи

Что предшествовало?