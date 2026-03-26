У Словаччині почали розслідування проти Фіцо: одна з підстав – зупинка аварійного електропостачання Україні

Поліція Словаччини розпочала розслідування проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших злочинах. Одна з підстав –– припинення постачання аварійної електроенергії до України.

Про це заявив лідер словацької опозиційної партії "Свобода і солідарність" (SaS) Браніслав Грелінг, передає Aktuality, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про розслідування

Грелінг розповів, що місяць тому подав до суду заяву проти Фіцо, звинувативши його у державній зраді та інших злочинах. До заяви долучилися його однопартійці та понад 13 тисяч людей. За його словами, це робить її "найбільшою кримінальною заявою в історії".

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До чого тут Україна?

Підписанти заяви також звинуватили Фіцо у зловживанні владою, нелюдському поводженні, порушенні обовʼязків з управління іноземним майном або терористичному акті. Серед ключових злочинів Фіцо автори зазначають припинення постачання аварійної електроенергії до України.

За словами лідера SaS, кримінальну заяву вже передали з Генеральної прокуратури Словаччини до крайової прокуратури, а звідти — до поліції.

"Я переконаний, що Фіцо є підозрюваним у вчиненні серйозних кримінальних злочинів, тому ціную, що як прокуратура, так і поліція займаються цією справою й не "замели її під килим"", - додав Грелінг.

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Що передувало?