У Словаччині почали розслідування проти Фіцо: одна з підстав – зупинка аварійного електропостачання Україні
Поліція Словаччини розпочала розслідування проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших злочинах. Одна з підстав –– припинення постачання аварійної електроенергії до України.
Про це заявив лідер словацької опозиційної партії "Свобода і солідарність" (SaS) Браніслав Грелінг, передає Aktuality, інформує Цензор.НЕТ.
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Грелінг розповів, що місяць тому подав до суду заяву проти Фіцо, звинувативши його у державній зраді та інших злочинах. До заяви долучилися його однопартійці та понад 13 тисяч людей. За його словами, це робить її "найбільшою кримінальною заявою в історії".
До чого тут Україна?
Підписанти заяви також звинуватили Фіцо у зловживанні владою, нелюдському поводженні, порушенні обовʼязків з управління іноземним майном або терористичному акті. Серед ключових злочинів Фіцо автори зазначають припинення постачання аварійної електроенергії до України.
За словами лідера SaS, кримінальну заяву вже передали з Генеральної прокуратури Словаччини до крайової прокуратури, а звідти — до поліції.
"Я переконаний, що Фіцо є підозрюваним у вчиненні серйозних кримінальних злочинів, тому ціную, що як прокуратура, так і поліція займаються цією справою й не "замели її під килим"", - додав Грелінг.
Що передувало?
- Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", пошкодженого російськими обстрілами.
- В "Укренерго" заявляли, що цей крок Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.
- Уже 16 березня Державний оператор енергосистеми Словаччини SEPS надіслав лист до "Укренерго" про одностороннє припинення договору щодо взаємного надання аварійної допомоги.
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