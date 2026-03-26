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Новини Допомога Україні від Словаччини
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У Словаччині почали розслідування проти Фіцо: одна з підстав – зупинка аварійного електропостачання Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Поліція Словаччини розпочала розслідування проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших злочинах. Одна з підстав –– припинення постачання аварійної електроенергії до України.

Про це заявив лідер словацької опозиційної партії "Свобода і солідарність" (SaS) Браніслав Грелінг, передає Aktuality, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про розслідування

Грелінг розповів, що місяць тому подав до суду заяву проти Фіцо, звинувативши його у державній зраді та інших злочинах. До заяви долучилися його однопартійці та понад 13 тисяч людей. За його словами, це робить її "найбільшою кримінальною заявою в історії".

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До чого тут Україна?

Підписанти заяви також звинуватили Фіцо у зловживанні владою, нелюдському поводженні, порушенні обовʼязків з управління іноземним майном або терористичному акті. Серед ключових злочинів Фіцо автори зазначають припинення постачання аварійної електроенергії до України.

За словами лідера SaS, кримінальну заяву вже передали з Генеральної прокуратури Словаччини до крайової прокуратури, а звідти — до поліції.

"Я переконаний, що Фіцо є підозрюваним у вчиненні серйозних кримінальних злочинів, тому ціную, що як прокуратура, так і поліція займаються цією справою й не "замели її під килим"", - додав Грелінг.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", пошкодженого російськими обстрілами.
  • В "Укренерго" заявляли, що цей крок Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.
  • Уже 16 березня Державний оператор енергосистеми Словаччини SEPS надіслав лист до "Укренерго" про одностороннє припинення договору щодо взаємного надання аварійної допомоги.

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Словаччина (1336) електроенергія (6906) Фіцо Роберт (372)
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Топ коментарі
+26
у правовій демократичній державі -так!
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26.03.2026 21:19 Відповісти
+12
Це вам не банда зелі. А якби фіцо мав ізраїльський паспорт, то вони б і не подавали.
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26.03.2026 21:31 Відповісти
+11
А що, так можна було!!!
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26.03.2026 21:17 Відповісти

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