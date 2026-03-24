Фіцо про контакти Лаврова та Сійярто: Втручання у вибори Словаччини не було
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не бачить проблеми в тому, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у 2020 році допоміг організувати візит колишнього очільника уряду Петера Пеллегріні до Росії, щоб посприяти його перемозі на виборах.
Його слова наводить видання Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.
Контакти глав МЗС Угорщини та Росії
Фіцо заявив, що не бачив жодних доказів того, що Сійярто телефонував Лаврову щодо переговорів на рівні ЄС.
"Нехай кожен телефонує, кому хоче. Я не телефонував і не збираюся телефонувати, я не бачив жодних доказів", - сказав політик.
Про вибори
Також Фіцо заявив, що не бачить підстав коментувати інформацію про те, що у 2020 році Сійярто допоміг організувати візит до Кремля Пеллегріні.
Прем’єр Словаччини не побачив у цьому втручання у вибори. Партія "Курс – соціальна демократія", до якої у 2020 році належав Пеллегріні, і яку зараз очолює Фіцо, тоді програла вибори й опинилася в опозиції.
"У 2020 році я практично не існував у політичному плані, тому я не маю причин це коментувати", - сказав він, додавши, що не брав участі у виборчій кампанії.
"Порушенням правил є ситуація, коли Міністерство закордонних справ Великої Британії наймає компанію, яка платить впливовим особам та акторам у Словаччині за допомогу "Прогресивній Словаччині", - додав словацький прем’єр.
Напередодні угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму розмови Сійярто з Лавровим від 2020 року, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.
Результат виборів у Словаччині
- У 2018 році Пеллегріні очолив уряд Словаччини після відставки Роберта Фіцо і був очільником соціал-демократичної партії країни. У 2020 році Соціал-демократична партія все ж зазнала поразки.
- Петер Пеллегріні у 2023 році створив коаліцію з партією SMER-SD чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У квітні 2024 року Пеллегріні здобув перемогу на виборах та став президентом Словаччини.
- Його місце в уряді та партії знову зайняв Фіцо.
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йому є що сказати компетентним органам пані Урсули
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