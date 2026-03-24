Фіцо про контакти Лаврова та Сійярто: Втручання у вибори Словаччини не було

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не бачить проблеми в тому, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у 2020 році допоміг організувати візит колишнього очільника уряду Петера Пеллегріні до Росії, щоб посприяти його перемозі на виборах.

Його слова наводить видання Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.

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Контакти глав МЗС Угорщини та Росії

Фіцо заявив, що не бачив жодних доказів того, що Сійярто телефонував Лаврову щодо переговорів на рівні ЄС.

"Нехай кожен телефонує, кому хоче. Я не телефонував і не збираюся телефонувати, я не бачив жодних доказів", - сказав політик.

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Про вибори

Також Фіцо заявив, що не бачить підстав коментувати інформацію про те, що у 2020 році Сійярто допоміг організувати візит до Кремля Пеллегріні.

Прем’єр Словаччини не побачив у цьому втручання у вибори. Партія "Курс – соціальна демократія", до якої у 2020 році належав Пеллегріні, і яку зараз очолює Фіцо, тоді програла вибори й опинилася в опозиції.

"У 2020 році я практично не існував у політичному плані, тому я не маю причин це коментувати", - сказав він, додавши, що не брав участі у виборчій кампанії.

"Порушенням правил є ситуація, коли Міністерство закордонних справ Великої Британії наймає компанію, яка платить впливовим особам та акторам у Словаччині за допомогу "Прогресивній Словаччині", - додав словацький прем’єр.

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Напередодні угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму розмови Сійярто з Лавровим від 2020 року, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.

Результат виборів у Словаччині

У 2018 році Пеллегріні очолив уряд Словаччини після відставки Роберта Фіцо і був очільником соціал-демократичної партії країни. У 2020 році Соціал-демократична партія все ж зазнала поразки.

Петер Пеллегріні у 2023 році створив коаліцію з партією SMER-SD чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У квітні 2024 року Пеллегріні здобув перемогу на виборах та став президентом Словаччини.

Його місце в уряді та партії знову зайняв Фіцо.

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