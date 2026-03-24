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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Сійярто підтвердив, що телефонував Лаврову під час закритих засідань ЄС: Це дипломатія

Сійярто підтвердив, що телефонував Лаврову під час засідань ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей з ЄС.

Про це пише Euronews, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза блоком.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС. Мої слова можуть здатися різкими, але дипломатія полягає в тому, щоб розмовляти з лідерами інших", - сказав Сійярто.

Також читайте: РФ фактично була за столом переговорів: Сійярто регулярно звітував Лаврову під час засідань ЄС, - WP

Міністр також опублікував у вівторок вранці відео в соціальних мережах, в якому спростував твердження про порушення ним будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради у закордонних справах. Він додав, що на міністерському рівні жодні таємниці не обговорюються.

"Усі міністри, крім мене, приносять свої телефони до зали. Припущення про існування будь-яких протоколів безпеки належать до категорії дурниць", - додав глава МЗС Угорщини.

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Що передувало?

  • Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
  • Співрозмовник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
  • Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

Також читайте: Туск щодо звітування Сійярто Лаврову про засідання ЄС: Ми давно маємо підозри

Автор: 

Угорщина (3039) Лавров Сергій (1710) росія (70635) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+30
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24.03.2026 12:19 Відповісти
+22
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24.03.2026 12:20 Відповісти
+13
* "дипломатія", а не злив
* "захист", а не напад
* "звільнення", а не знищення
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24.03.2026 12:20 Відповісти

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