Сійярто підтвердив, що телефонував Лаврову під час закритих засідань ЄС: Це дипломатія

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей з ЄС.

Про це пише Euronews, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза блоком.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС. Мої слова можуть здатися різкими, але дипломатія полягає в тому, щоб розмовляти з лідерами інших", - сказав Сійярто.

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Міністр також опублікував у вівторок вранці відео в соціальних мережах, в якому спростував твердження про порушення ним будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради у закордонних справах. Він додав, що на міністерському рівні жодні таємниці не обговорюються.

"Усі міністри, крім мене, приносять свої телефони до зали. Припущення про існування будь-яких протоколів безпеки належать до категорії дурниць", - додав глава МЗС Угорщини.

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Що передувало?

Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Співрозмовник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.

Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

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