Сійярто підтвердив, що телефонував Лаврову під час закритих засідань ЄС: Це дипломатія
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей з ЄС.
Про це пише Euronews, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза блоком.
"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС. Мої слова можуть здатися різкими, але дипломатія полягає в тому, щоб розмовляти з лідерами інших", - сказав Сійярто.
Міністр також опублікував у вівторок вранці відео в соціальних мережах, в якому спростував твердження про порушення ним будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради у закордонних справах. Він додав, що на міністерському рівні жодні таємниці не обговорюються.
"Усі міністри, крім мене, приносять свої телефони до зали. Припущення про існування будь-яких протоколів безпеки належать до категорії дурниць", - додав глава МЗС Угорщини.
Що передувало?
- Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
- Співрозмовник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
- Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.
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