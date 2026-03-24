Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
Сийярто подтвердил, что звонил Лаврову во время закрытых заседаний ЕС: Это дипломатия

Сийярто подтвердил, что звонил Лаврову во время заседаний ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно общается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе закрытых встреч с представителями ЕС.

Что известно?

По его словам, решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами блока.

"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета ЕС. Мои слова могут показаться резкими, но дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать с лидерами других стран", — сказал Сийярто.

Читайте также: РФ фактически была за столом переговоров: Сийярто регулярно отчитывался перед Лавровым во время заседаний ЕС, - WP

Министр также опубликовал во вторник утром видео в социальных сетях, в котором опроверг утверждения о нарушении им каких-либо протоколов безопасности на заседаниях Совета по иностранным делам. Он добавил, что на министерском уровне никакие секреты не обсуждаются.

"Все министры, кроме меня, приносят свои телефоны в зал. Предположения о существовании каких-либо протоколов безопасности относятся к категории глупостей", — добавил глава МИД Венгрии.

Читайте: В НАТО не удивлены сообщениями об утечке информации из Венгрии в Россию, - Euractiv

Что предшествовало?

  • Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
  • Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
  • Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

Читайте также: Туск о докладе Сийярто Лаврову о заседании ЕС: У нас давно есть подозрения

24.03.2026 12:19
24.03.2026 12:20
...стукачок кончений, а не дипломатія!!!
24.03.2026 12:22
24.03.2026 12:19
24.03.2026 12:20
форінтами
24.03.2026 12:21
* "дипломатія", а не злив
* "захист", а не напад
* "звільнення", а не знищення
24.03.2026 12:20
"....з нашими партнерами !!!!!! поза межами ЄС"

ще мінус декілька процентів в рейтингу орбана

24.03.2026 12:43
або плюс. час хуторянства давно минув.
24.03.2026 12:58
Я навпаки подумав, що ця мишача метушня призначена для Угорського електорату.
24.03.2026 14:18
Хутко "настукати" це так дипломатично і в найкращих традиціях ФСБ.
24.03.2026 12:21
...стукачок кончений, а не дипломатія!!!
24.03.2026 12:22
ПОПІСЯВ і на ЕС і на НАТО

АЛЕ ЧОМУСЬ І ТУДИ І ТУДИ НЕ БЕРУТЬ ЛИШЕ НАС!!!!
24.03.2026 12:23
Ладно нас не беруть, хай би мадярів вигнали хоча б...
24.03.2026 12:26
Неправильно карати мільйони через декількох покидьків
24.03.2026 12:32
Ну то хай у ЄС прямо скажуть - уй вам, мадярам, а не дотації, якщо в Будапешті не зміниться влада...
24.03.2026 12:34
Ну так, це більш-менш.
У нас теж вибрали на свою голову.
Якось буде не дуже, ящо скажуть йти лісом.
Без допомоги нам хана.
24.03.2026 12:39
мадьярський новояз
шпигун-стукач=дипломат
24.03.2026 12:28
Дипломатія???😂
Це робота проти Євросоюзу!!!
Угорщина займається такою дипломатією починаючи з другої світової війни.
24.03.2026 12:29
і шо саме цікаве - усі європейські розвідки за це добре знають
24.03.2026 12:30
А могли би запустити якусь ліву фігню. Сійярто б нашептав її коню на вухо👂, а той передав #уйлу, щоб той пару днів срав "кірпічами" в свій чумайдан.😂
24.03.2026 12:39
цілком ймовірно, шо так час від часу і роблять, бо ***** та стара коняка доволі часто шмарклі пускають на кшталт "опять наду-у-у-ли!"
24.03.2026 12:41
Виникає питання - за що їх свого часу виперли з-під Уралу?
ЄС варто було б більш детально дослідити цю історичну подію.
24.03.2026 12:37
Їх просто витіснили звідти, тюрки з печенігами...
24.03.2026 12:48
Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС. Мої слова можуть здатися різкими, але дипломатія полягає в тому, щоб розмовляти з лідерами інших", - сказав Сійярто. Джерело: https://censor.net/ua/n3606830

Повністю згоден. Відразу здивувала ця "буря в склянці води". Хоча наїзди на орбанцев схвалюю, але не такі дурні.
24.03.2026 12:32
ну да, а бігати телефонувати саме під час перерв і саме в мацкву - це лише така дипломатія.
24.03.2026 12:48
Припустимо обговорюють відправку бригади для ремонту нафтопроводу. Дзвінок коню, чи зможе він зробити заяву, що забезпечить зупинку обстрілів, цілком розумний.
24.03.2026 13:00
Навпаки, організувати обстріли по бригаді ремонтників, як це зазвичай робить рашка.
24.03.2026 13:22
такі речі обговорюються і узгоджуються до зустрічі і тоді подібні дзвінки є офіційними, а не робляться на ничку в туалеті під час перерви.
24.03.2026 13:57
Якби все обговорювалося до зустрічі, то ніхто б не зустрічався
24.03.2026 14:12
у кожної зустрічі є адженда, коли люди зустрічаються і знають шо саме будуть обговорюбвати, а не на ходу видумують про шо б таке поговорити.
24.03.2026 14:19
це називається "работа на самом астріє діпламатіі".
24.03.2026 13:06
Під час Другої Світової війни Угорщина була союзником гітлера, зараз - *****. Вони собі не зраджують.
24.03.2026 12:33
гроши
24.03.2026 12:38
двушечки на сербію точно теж відсилає!
24.03.2026 12:40
В наших СМИ писали, что Сиярто помимо звонков Лаврову порой вообще держал телефон включенным во время закрытых заседаний, где обсуждались "чувствительные вопросы", в то время "на проводе" сидел Лавров и Ко... Он - гос. преступник, шпион и должен предстать перед судом.😡
24.03.2026 12:46
Немає у ЄС методів проти "кольки саприкіна", тримають під боком рашистську гниду і ще підгодовують її.
24.03.2026 13:29
Цікаво, а скільки шпигунів серед дипломатів?
24.03.2026 13:29
Набивав ціну. Часу залишилось мало, якихось два тижні - тре було заробити якмога більше.
24.03.2026 13:31
Нічого нового.
І у нас під "дипломатією" часто виправдовувалась державна зрада. Як то наказ/команда на виведення українських підрозділів з висот Логвинового, які одразу ж зайняв російський спецназ, організувавши оточення ЗСУ під Дебальцевим. Щоби виправдати "мінськ-2". З подальшою співпрацею з мертвечуком (телеканали, нафтопроводи, вугілля від сєпарів). Або "вагнерґейт" чи призначення рашистської агентури (Демченко, Наумов, Кулініч тощо) на вищі посади в ОПі, СБУ й розвідтоваристві з наступним припиненням програм озброєння, "розмінуванням Чонгару" та відведенням військ на Донбасі.
24.03.2026 13:56
Ну вот объяснил. Дальше что?) И там циркачи, любители спектаклей.
24.03.2026 14:04
Лягавий!!!🤪
24.03.2026 14:17
 
 