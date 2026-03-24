Сийярто подтвердил, что звонил Лаврову во время закрытых заседаний ЕС: Это дипломатия
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно общается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе закрытых встреч с представителями ЕС.
Об этом пишет Euronews, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами блока.
"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета ЕС. Мои слова могут показаться резкими, но дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать с лидерами других стран", — сказал Сийярто.
Министр также опубликовал во вторник утром видео в социальных сетях, в котором опроверг утверждения о нарушении им каких-либо протоколов безопасности на заседаниях Совета по иностранным делам. Он добавил, что на министерском уровне никакие секреты не обсуждаются.
"Все министры, кроме меня, приносят свои телефоны в зал. Предположения о существовании каких-либо протоколов безопасности относятся к категории глупостей", — добавил глава МИД Венгрии.
Что предшествовало?
- Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
- Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
- Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.
* "захист", а не напад
* "звільнення", а не знищення
ще мінус декілька процентів в рейтингу орбана
АЛЕ ЧОМУСЬ І ТУДИ І ТУДИ НЕ БЕРУТЬ ЛИШЕ НАС!!!!
У нас теж вибрали на свою голову.
Якось буде не дуже, ящо скажуть йти лісом.
Без допомоги нам хана.
шпигун-стукач=дипломат
Це робота проти Євросоюзу!!!
Угорщина займається такою дипломатією починаючи з другої світової війни.
ЄС варто було б більш детально дослідити цю історичну подію.
Повністю згоден. Відразу здивувала ця "буря в склянці води". Хоча наїзди на орбанцев схвалюю, але не такі дурні.
І у нас під "дипломатією" часто виправдовувалась державна зрада. Як то наказ/команда на виведення українських підрозділів з висот Логвинового, які одразу ж зайняв російський спецназ, організувавши оточення ЗСУ під Дебальцевим. Щоби виправдати "мінськ-2". З подальшою співпрацею з мертвечуком (телеканали, нафтопроводи, вугілля від сєпарів). Або "вагнерґейт" чи призначення рашистської агентури (Демченко, Наумов, Кулініч тощо) на вищі посади в ОПі, СБУ й розвідтоваристві з наступним припиненням програм озброєння, "розмінуванням Чонгару" та відведенням військ на Донбасі.