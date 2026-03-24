Сийярто подтвердил, что звонил Лаврову во время закрытых заседаний ЕС: Это дипломатия

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно общается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе закрытых встреч с представителями ЕС.

Об этом пишет Euronews, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами блока.

"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета ЕС. Мои слова могут показаться резкими, но дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать с лидерами других стран", — сказал Сийярто.

Министр также опубликовал во вторник утром видео в социальных сетях, в котором опроверг утверждения о нарушении им каких-либо протоколов безопасности на заседаниях Совета по иностранным делам. Он добавил, что на министерском уровне никакие секреты не обсуждаются.

"Все министры, кроме меня, приносят свои телефоны в зал. Предположения о существовании каких-либо протоколов безопасности относятся к категории глупостей", — добавил глава МИД Венгрии.

Что предшествовало?

Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.

Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

