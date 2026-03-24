Фицо о контактах Лаврова и Сийярто: Вмешательства в выборы в Словакии не было

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не видит проблемы в том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто в 2020 году помог организовать визит бывшего главы правительства Петера Пеллегрини в Россию, чтобы способствовать его победе на выборах.

Его слова приводит издание Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Контакты глав МИД Венгрии и России

Фицо заявил, что не видел никаких доказательств того, что Сийярто звонил Лаврову по поводу переговоров на уровне ЕС.

"Пусть каждый звонит, кому хочет. Я не звонил и не собираюсь звонить, я не видел никаких доказательств", — сказал политик.

О выборах

Также Фицо заявил, что не видит оснований комментировать информацию о том, что в 2020 году Сийярто помог организовать визит в Кремль Пеллегрини.

Премьер Словакии не увидел в этом вмешательства в выборы. Партия "Курс – социальная демократия", к которой в 2020 году принадлежал Пеллегрини и которую сейчас возглавляет Фицо, тогда проиграла выборы и оказалась в оппозиции.

"В 2020 году я практически не существовал в политическом плане, поэтому у меня нет причин это комментировать", — сказал он, добавив, что не участвовал в избирательной кампании.

"Нарушением правил является ситуация, когда Министерство иностранных дел Великобритании нанимает компанию, которая платит влиятельным лицам и актерам в Словакии за помощь "Прогрессивной Словакии", — добавил словацкий премьер.

Накануне венгерский журналист Саболч Пани опубликовал стенограмму разговора Сийярто с Лавровым от 2020 года, в которой речь шла о просьбе содействовать победе социал-демократов на выборах в Словакии.

Результат выборов в Словакии

  • В 2018 году Пеллегрини возглавил правительство Словакии после отставки Роберта Фицо и был лидером социал-демократической партии страны. В 2020 году Социал-демократическая партия все же потерпела поражение.
  • Петер Пеллегрини в 2023 году создал коалицию с партией SMER-SD действующего премьер-министра Роберта Фицо. В апреле 2024 года Пеллегрини одержал победу на выборах и стал президентом Словакии.
  • Его место в правительстве и партии вновь занял Фицо.

Топ комментарии
Незрозуміло у чому проблема?
показать весь комментарий
24.03.2026 22:18 Ответить
заскавчав, засіпався, ножками почав ******...

є всі ознаки державної зради.
клієнта можна брати й порскати "сироватку правди".
йому є що сказати компетентним органам пані Урсули

.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:44 Ответить
Свій до свого по своє
показать весь комментарий
24.03.2026 22:19 Ответить
Гдє фаші даказатєлства? (c)
показать весь комментарий
24.03.2026 22:22 Ответить
віддайте його "німцям" Урсули - будуть

.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:45 Ответить
Те що трамп щодня на путлера працює без вихідних - це не викликає інтересу. А ось що там у фіцо з лавровим - другий день істерика
показать весь комментарий
24.03.2026 22:24 Ответить
трамп є агент краснофф й не просихає від московського золотого дощу в прямому й переносному сенсі.
про це всі знають, йому можна.

.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:48 Ответить
"вірю... ось особисто тобі-вірю"
показать весь комментарий
24.03.2026 22:28 Ответить
Втручання словаків у вибори в Словаччині не було. Ясно
показать весь комментарий
24.03.2026 22:37 Ответить
Такі казли приходять до влади тільки завдяки втручанню рашки у вибори. Ось і адн в Німеччині фсб готується пропихувати. В Україні зебубона пропихнула, в Америці трампакса. Не скрізь вдається досягти успіху, але втручання є в кожній демократичній державі. Всюди рашка сує своє рило, ВСЮДИ!
показать весь комментарий
24.03.2026 23:20 Ответить
 
 