Фицо о контактах Лаврова и Сийярто: Вмешательства в выборы в Словакии не было

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не видит проблемы в том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто в 2020 году помог организовать визит бывшего главы правительства Петера Пеллегрини в Россию, чтобы способствовать его победе на выборах.

Его слова приводит издание Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Контакты глав МИД Венгрии и России

Фицо заявил, что не видел никаких доказательств того, что Сийярто звонил Лаврову по поводу переговоров на уровне ЕС.

"Пусть каждый звонит, кому хочет. Я не звонил и не собираюсь звонить, я не видел никаких доказательств", — сказал политик.

О выборах

Также Фицо заявил, что не видит оснований комментировать информацию о том, что в 2020 году Сийярто помог организовать визит в Кремль Пеллегрини.

Премьер Словакии не увидел в этом вмешательства в выборы. Партия "Курс – социальная демократия", к которой в 2020 году принадлежал Пеллегрини и которую сейчас возглавляет Фицо, тогда проиграла выборы и оказалась в оппозиции.

"В 2020 году я практически не существовал в политическом плане, поэтому у меня нет причин это комментировать", — сказал он, добавив, что не участвовал в избирательной кампании.

"Нарушением правил является ситуация, когда Министерство иностранных дел Великобритании нанимает компанию, которая платит влиятельным лицам и актерам в Словакии за помощь "Прогрессивной Словакии", — добавил словацкий премьер.

Накануне венгерский журналист Саболч Пани опубликовал стенограмму разговора Сийярто с Лавровым от 2020 года, в которой речь шла о просьбе содействовать победе социал-демократов на выборах в Словакии.

Результат выборов в Словакии

В 2018 году Пеллегрини возглавил правительство Словакии после отставки Роберта Фицо и был лидером социал-демократической партии страны. В 2020 году Социал-демократическая партия все же потерпела поражение.

Петер Пеллегрини в 2023 году создал коалицию с партией SMER-SD действующего премьер-министра Роберта Фицо. В апреле 2024 года Пеллегрини одержал победу на выборах и стал президентом Словакии.

Его место в правительстве и партии вновь занял Фицо.

