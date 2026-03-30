Фицо: Пусть ЕС забудет о поддержке Словакии в ускоренном вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что Братислава может пересмотреть свою поддержку евроинтеграции Украины, и потребовал оказать давление на Киев с целью возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Заявление Фицо

Премьер Словакии утверждает, что Европейская комиссия пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране после критики правительственного решения ввести разные цены на дизельное топливо. Речь идет о модели, по которой иностранные водители должны платить более высокую цену, чем граждане Словакии.

По словам Фицо, Словакия имеет право защитить себя от негативных последствий военного конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо угрожает Еврокомиссии блокировкой санкций против РФ из-за "Дружбы": ЕК ничего не сделала, чтобы заставить Зеленского что-то предпринять

Фицо также заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" приостановлены уже второй месяц, и возложил ответственность за это на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот "наносит ущерб Словакии".

Требования Фицо

Премьер сообщил, что Еврокомиссия направила Братиславе официальное письмо, которое он назвал "угрожающим". В документе Брюссель оставляет за собой право начать срочную процедуру нарушения и призывает отменить решение о дифференцированных ценах.

Фицо в ответ призвал Еврокомиссию обратиться к украинской стороне и оказать давление на Украину, чтобы она разрешила инспекционной группе провести проверку нефтепровода "Дружба". Он также предложил, чтобы в состав инспекционной группы вошли представители Словакии, Венгрии, а также эксперты из ЕС или Чехии.

Словацкий министр просит президента Еврокомиссии пригрозить Зеленскому, что если он не возобновит работу газопровода "Дружба", то не получит 90-миллиардный кредит.

"Пусть ЕС забудет о помощи Словакии в ускоренном вступлении Украины в ЕС", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Словакии начали расследование против Фицо: одно из оснований — остановка аварийного электроснабжения Украины

Что предшествовало?

  • Напомним, 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поврежденному российскими обстрелами.
  • В "Укрэнерго" заявляли, что этот шаг Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
  • Уже 16 марта Государственный оператор энергосистемы Словакии SEPS направил письмо в "Укрэнерго" об одностороннем прекращении договора о взаимном оказании аварийной помощи.

+4
"Нехай ЄС забуде про підтримку Словаччини" - на цьому можна і зупинитись.
30.03.2026 19:03 Ответить
+3
"Нехай ЄС забуде про допомогу Словаччини у прискореному вступі України до ЄС", - додав він. А ЯКЩО ЄС ЗАБУДЕ СЛОВАЧЧИНІ ВИДІЛЯТИ ГРОШІ З КАЗНИ ЄС.ТОДІ ЩО БУДЕ СПІВАТИ РАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ ФІЦЮ...?
30.03.2026 19:04 Ответить
+1
Я уже запутался чьи выборы мы ждём? Венгерских, американских или уже и словацких.
30.03.2026 19:07 Ответить
Ось і вся єдина Європа. Ти не словак - давай бабло)
30.03.2026 19:03 Ответить
...довбані кацапські маріонетки...
30.03.2026 19:34 Ответить
Фіцо хоче, щоб йому спочатку ×уйловську нафту пустили. Ні, спочатку буде 90 лярдів, а потім він піде на×уй. Або навпаки.
30.03.2026 19:05 Ответить
Тіпа раніше ************ Фріцо підтримував Україну. А Європі потрібно поки не пізно переформатовуватись поки такі як Фріцо і Орбан її не розвалили
30.03.2026 19:06 Ответить
Зеленських
30.03.2026 19:19 Ответить
Украинских!
30.03.2026 19:12 Ответить
16 лярдів дотацій авд ЄС орбанваській МУДЬЯрії заблоковано.
А скільки фіцівська Словатччина від ЄС отримує дотацій?
30.03.2026 19:13 Ответить
Фіцик, будеш пиНдіти, взагалі хер шо отримаєш. Ні від ЄС ні від України
30.03.2026 19:13 Ответить
как бы про фицу не забыли...
30.03.2026 19:18 Ответить
А что того Фіцю не привезуть,як Мадуру,для серйозної розмовиЩо немає в Україні спеціалістів таких?
30.03.2026 19:20 Ответить
Нехай фіца забуде що на його могилу посцить доберман, а не дворняга.
30.03.2026 19:21 Ответить
ніякого вступу України в ЄС не передбачається і не передбачалося, ні прискореного, ні повільного. Хватить брехати людям. Маленький приклад, але він говорить про багато що. Подивіться на сортування сміття, яке в ЄС усі сортують. У нас спочатку почали про це говорити, але скоро усі забули. Тепер у нас у місті понаставляли купу нових баків "напівпідземних", які не передбачають сортування узагалі, зовні гарно виглядають, на це витрачено немало грошей. А де ж рух в ЄС? де сортування?
30.03.2026 19:25 Ответить
А Фіца не хоче особисто зі своїми робітниками приїхати в Україну і відремонтувати Дрючбу?
30.03.2026 19:25 Ответить
та він з своїм дружбаном орбаном просто зєлі страшно-страшно боїться! бо коли під того потужним керівництвом, заразом з карявченками, лисими, міндичами,.... Україну приймуть в єс, то вони її бюджет швидше роздерибанить, чим ті обоє двоє "і прімикнувший к нім" шелепін-навроцький". далі, смарагдові вже й без їх допомоги закінчать почате ними - єс розвалити до основ! ))
30.03.2026 19:25 Ответить
фіца! х.йло пошкодив вашу дружбу,а тиснути тре на нашого Лідора
30.03.2026 19:32 Ответить
До вступу ще далеко. Фіцо встигне померти від старості, але швидше за все потрібно просто дочекатися виборів у Словаччині.
30.03.2026 19:34 Ответить
 
 