Фицо: Пусть ЕС забудет о поддержке Словакии в ускоренном вступлении Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что Братислава может пересмотреть свою поддержку евроинтеграции Украины, и потребовал оказать давление на Киев с целью возобновления работы нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщает Dennik N, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Фицо
Премьер Словакии утверждает, что Европейская комиссия пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране после критики правительственного решения ввести разные цены на дизельное топливо. Речь идет о модели, по которой иностранные водители должны платить более высокую цену, чем граждане Словакии.
По словам Фицо, Словакия имеет право защитить себя от негативных последствий военного конфликта на Ближнем Востоке.
Фицо также заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" приостановлены уже второй месяц, и возложил ответственность за это на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот "наносит ущерб Словакии".
Требования Фицо
Премьер сообщил, что Еврокомиссия направила Братиславе официальное письмо, которое он назвал "угрожающим". В документе Брюссель оставляет за собой право начать срочную процедуру нарушения и призывает отменить решение о дифференцированных ценах.
Фицо в ответ призвал Еврокомиссию обратиться к украинской стороне и оказать давление на Украину, чтобы она разрешила инспекционной группе провести проверку нефтепровода "Дружба". Он также предложил, чтобы в состав инспекционной группы вошли представители Словакии, Венгрии, а также эксперты из ЕС или Чехии.
Словацкий министр просит президента Еврокомиссии пригрозить Зеленскому, что если он не возобновит работу газопровода "Дружба", то не получит 90-миллиардный кредит.
"Пусть ЕС забудет о помощи Словакии в ускоренном вступлении Украины в ЕС", — добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поврежденному российскими обстрелами.
- В "Укрэнерго" заявляли, что этот шаг Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
- Уже 16 марта Государственный оператор энергосистемы Словакии SEPS направил письмо в "Укрэнерго" об одностороннем прекращении договора о взаимном оказании аварийной помощи.
А скільки фіцівська Словатччина від ЄС отримує дотацій?