В Сербии заявили, что предотвратили попытку диверсии на газопроводе: обнаружены пакеты со взрывчаткой и детонаторами

В Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами

Об этом сообщает РТС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что задействованы 140 военнослужащих и полицейских, поиски в этом районе продолжаются.

Сотрудники Управления криминальной полиции совместно с военной полицией и другими подразделениями сербской армии с раннего утра окружили и проводят обыски территории в муниципалитете Канжижа с целью поиска предметов, представляющих опасность для жизни граждан и объектов инфраструктуры.

Читайте также: Сербия договорилась о еще трех месяцах импорта газа из России

Сообщается, что полиция и военные перекрыли несколько дорог в муниципалитете Канжижа.

Что говорит президент

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на территории муниципалитета Канжижа были обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.

По его словам, есть определенные разведывательные зацепки, но он не может предоставить больше информации о них.

Вучич подчеркнул, что сербской армии сегодня удалось предотвратить действия, направленные против жизненно важных интересов страны. Он добавил, что Сербия будет безжалостно расправляться со всеми, кто считает, что может угрожать стране.

Читайте также: "Они ждут подходящего момента": Вучич заявил об угрозе нападения со стороны Хорватии, Албании и Косово

Вучич беседовал с Орбаном

Кроме того, он сообщил, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о расследовании.

По его словам, если бы эта диверсия удалась, Венгрия и северная Сербия остались бы без газа.

"Они нашли два рюкзака, два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами. У нас также есть другие зацепки по расследованию. Я только что завершил разговор с Виктором Орбаном по поводу этой новости, потому что если бы произошло отключение газа, Венгрия осталась бы без газа, и мы на севере Сербии остались бы без газа", – сказал Вучич.

Читайте также: Третья мировая война, возможно, уже идет, – Вучич