Новости Диверсия на газопроводе в Сербии
В Сербии заявили, что предотвратили попытку диверсии на газопроводе: обнаружены пакеты со взрывчаткой и детонаторами

В Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами

Об этом сообщает РТС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что задействованы 140 военнослужащих и полицейских, поиски в этом районе продолжаются.

Сотрудники Управления криминальной полиции совместно с военной полицией и другими подразделениями сербской армии с раннего утра окружили и проводят обыски территории в муниципалитете Канжижа с целью поиска предметов, представляющих опасность для жизни граждан и объектов инфраструктуры.

Сообщается, что полиция и военные перекрыли несколько дорог в муниципалитете Канжижа.

Что говорит президент

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на территории муниципалитета Канжижа были обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.

По его словам, есть определенные разведывательные зацепки, но он не может предоставить больше информации о них.

Вучич подчеркнул, что сербской армии сегодня удалось предотвратить действия, направленные против жизненно важных интересов страны. Он добавил, что Сербия будет безжалостно расправляться со всеми, кто считает, что может угрожать стране.

Вучич беседовал с Орбаном

Кроме того, он сообщил, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о расследовании.

По его словам, если бы эта диверсия удалась, Венгрия и северная Сербия остались бы без газа.

"Они нашли два рюкзака, два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами. У нас также есть другие зацепки по расследованию. Я только что завершил разговор с Виктором Орбаном по поводу этой новости, потому что если бы произошло отключение газа, Венгрия осталась бы без газа, и мы на севере Сербии остались бы без газа", – сказал Вучич.

Топ комментарии
+23
Т.е. не подорвали, а поставили там рюкзаки постоять? На каких имбецилов рассчитан этот тупой бред?
05.04.2026 13:45 Ответить
+12
Фіцо. Орбан. Бродять по європі.
05.04.2026 13:47 Ответить
+11
Іщут український слєд.
05.04.2026 13:43 Ответить
Хто ж там по Сербії шастає?
05.04.2026 13:37 Ответить
05.04.2026 13:47 Ответить
05.04.2026 13:43 Ответить
Український слід ще не знайшли?
05.04.2026 13:45 Ответить
Зараз "візитки Яроша" вже не в тренді. )))
05.04.2026 13:46 Ответить
Ще й як в треді-не мине й 3-х діб,як кацапи чи їх холуї опублікують "откуда готовілось нападєніє".
05.04.2026 13:52 Ответить
05.04.2026 13:45 Ответить
На словацьких.
05.04.2026 13:48 Ответить
Это в Сербии Хотя и на словацких тоже
05.04.2026 13:49 Ответить
Та яка різниці? Серби теж *************.
05.04.2026 14:23 Ответить
На мадярських в першу чергу-лічені дні до виборів...
05.04.2026 13:54 Ответить
Серби, як Макака, з анекдоту - хочуть буть, одночасно, і "красивими", і "розумними"... Традиційно хочуть буть "красивими" в очах Росії, але сувора реальність вимагає від них буть "розумними", в очах Європи... От і бігають, то туди, то сюди...
05.04.2026 13:54 Ответить
просто на имбицилов...разньіх...
05.04.2026 17:52 Ответить

Відбітки пальців Фіцо ще не виявили?
05.04.2026 13:46 Ответить
Я можу теж багато чого заявити. Пішли на хер.
05.04.2026 13:48 Ответить
і хто це такий підступний нга думку вуйчича і орбана? Зрозуміло. Але що вони акі недолугі... ну то вже перебачте....
05.04.2026 13:49 Ответить
От дешеві клоуни! Хоч би про Орбана промовчав, але ж у таких випадках завжди зраджує почуття міри.
05.04.2026 14:29 Ответить
"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі у Сербії."

Пас отриман.
05.04.2026 14:43 Ответить
Ховати поруч з газопроводом вибухівку, щоб підірвати його - моветон. Чого не зразу рвати?
Отже, та вибухівка - не для цієї мети.
05.04.2026 15:44 Ответить
не Канжижа ,а Каніжа
05.04.2026 15:58 Ответить
На кого це розраховано?Вибухівка в пакетах поруч з газопроводом?Залишилось знайти візітку яроша,порошенко,зеленського,буданова.
05.04.2026 15:59 Ответить
Пакет с водой можно так взорвать что не каждый старожил скажет где была эта Сербия
05.04.2026 16:02 Ответить
Розраховано на угорського виборця-вучич вирішив підіграти орбану
05.04.2026 16:12 Ответить
А візитка Яроша була?
05.04.2026 18:57 Ответить
 
 