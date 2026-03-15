"Они ждут подходящего момента": Вучич заявил об угрозе нападения со стороны Хорватии, Албании и Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готовится к возможному нападению со стороны Хорватии, Албании и Косово.
Об этом он сказал в интервью сербскому государственному телевидению, цитирует TRT World, сообщает Цензор.НЕТ.
Вучич заявляет о возможном нападении
По его словам, Белград внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово.
"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", – сказал Вучич.
Отмечается, что его замечания касались трехсторонней декларации о сотрудничестве в области обороны, подписанной Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года, направленной на укрепление сотрудничества в сферах безопасности и военной совместимости.
"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса воздух-земля с дальностью действия до 400 километров", — сказал президент Сербии, назвав их одними из самых современных систем вооружения.
Также Вучич заявил, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая придерживаться политики военного нейтралитета.
Отдельно политик обвинил Хорватию в попытках "подрывать ситуацию в Сербии в течение последних полутора лет и вмешательстве в ее внутренние дела".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Серби (як і кацапи), століттями вважали себе "виключною" нацією, в оточенні сусідів - тому міряють усіх, "по собі"...
