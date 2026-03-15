"Они ждут подходящего момента": Вучич заявил об угрозе нападения со стороны Хорватии, Албании и Косово

Вучич заявил об угрозе нападения на Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готовится к возможному нападению со стороны Хорватии, Албании и Косово.

Об этом он сказал в интервью сербскому государственному телевидению, цитирует TRT World, сообщает Цензор.НЕТ.

Вучич заявляет о возможном нападении

По его словам, Белград внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово.

"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", – сказал Вучич.

Отмечается, что его замечания касались трехсторонней декларации о сотрудничестве в области обороны, подписанной Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года, направленной на укрепление сотрудничества в сферах безопасности и военной совместимости.

Читайте также: Европа готовится к возможной войне с Россией, — Вучич

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса воздух-земля с дальностью действия до 400 километров", — сказал президент Сербии, назвав их одними из самых современных систем вооружения.

Также Вучич заявил, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая придерживаться политики военного нейтралитета.

Отдельно политик обвинил Хорватию в попытках "подрывать ситуацию в Сербии в течение последних полутора лет и вмешательстве в ее внутренние дела".

Читайте также: На фоне угрозы войны в Европе Сербия планирует возобновить призыв, — Вучич

Топ комментарии
Значить серби хочуть лізти у Хорватію, Косово та Албанію.
15.03.2026 01:39 Ответить
паранойя. хвороба ***** ЗАРАЗНА
15.03.2026 01:21 Ответить
ОФ КОРС...." сейчас вам покажу карту и 4 направления" - гребані КГБісти - у всіх одне і те ж
15.03.2026 01:31 Ответить
паранойя. хвороба ***** ЗАРАЗНА
15.03.2026 01:21 Ответить
"Не лякай нікого - і сам не будеш бояться...". (Будулай, фільм "Циган").
Серби (як і кацапи), століттями вважали себе "виключною" нацією, в оточенні сусідів - тому міряють усіх, "по собі"...
15.03.2026 03:56 Ответить
Абсолютно необхідний для будь-якої диктатури "образ врага", нічого дивного.
15.03.2026 06:44 Ответить
Та ні,балканські кацапи бояться щоб сусіди їм не пригадали старі гріхи і не відлупили добряче!!!!Бо кацапи на допомогу напевно не прийдуть.От і трясется гнида
15.03.2026 07:33 Ответить
ОФ КОРС...." сейчас вам покажу карту и 4 направления" - гребані КГБісти - у всіх одне і те ж
15.03.2026 01:31 Ответить
Значить серби хочуть лізти у Хорватію, Косово та Албанію.
15.03.2026 01:39 Ответить
ну і нормально чекають з молотом по лобі треба чекати,,,
все вернется
15.03.2026 01:54 Ответить
Він об двірний косяк вдарився черепом. Благо що мізків в тому черепу немає, якщо б були - був би струс 🤔
15.03.2026 02:03 Ответить
Поки нападу нема, сербський президент нічого наказати не може: бо він в мирний час фігура чисто номінальна.
15.03.2026 02:04 Ответить
а ********* вас всім чі є це норм?
ви нам прастіте?
15.03.2026 02:09 Ответить
не знаю що там робить руда родина, а я би таку суку стіснясвся..
15.03.2026 02:14 Ответить
цьому можно запобігти - напасти першими.
15.03.2026 02:17 Ответить
пан Рубіо зник як i не було..
самі магаідіотти зосталися...
15.03.2026 02:21 Ответить
Пан рубіо шукає собі портянки, бо випригує з черевиків
15.03.2026 07:04 Ответить
пану рубіо потрібна непричетність...
15.03.2026 07:13 Ответить
доня зробив те, що не хотів робити ніхто - він знищів републіканцьськy партію,,,,
15.03.2026 02:34 Ответить
Партія сама себе знищила висунувши Трампа.
15.03.2026 03:01 Ответить
самe те і мав на увазі
15.03.2026 03:05 Ответить
фсбсіфіліс орально передався, мабуть. від хйла
15.03.2026 03:30 Ответить
орально ?
15.03.2026 04:37 Ответить
Піпець.
Та ви забібали і вгамуйтеся нарешті.
По ходу своєю смертю я таки не помру, блін....
15.03.2026 04:42 Ответить
ну ягщо кацап- то ні
15.03.2026 06:19 Ответить
іди нахій, я за крайні двадцять рочків трішки втомився не отримувати геморна власну сраку.
А ви америкоси взагалі гемор всього світу.
15.03.2026 07:44 Ответить
Походу він сербський путініст сам і рішив напасти на ці країни-чекає слушної нагоди
15.03.2026 06:17 Ответить
Ще один важко хворий зільонський сербського розливу.
15.03.2026 07:30 Ответить
Іще один дебіл.це розповсюджується повітряно-крапельним шляхом?
15.03.2026 07:41 Ответить
доня спасе русню!
15.03.2026 08:16 Ответить
Запугивает лохторат внешним врагом. Но вся Европа этим занимается. Иногда доходит до абсурда, истинно в европейском духе. Почему Вучичу нельзя.
15.03.2026 08:22 Ответить
 
 