"Они ждут подходящего момента": Вучич заявил об угрозе нападения со стороны Хорватии, Албании и Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готовится к возможному нападению со стороны Хорватии, Албании и Косово.

Об этом он сказал в интервью сербскому государственному телевидению, цитирует TRT World, сообщает Цензор.НЕТ.

Вучич заявляет о возможном нападении

По его словам, Белград внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово.

"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", – сказал Вучич.

Отмечается, что его замечания касались трехсторонней декларации о сотрудничестве в области обороны, подписанной Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года, направленной на укрепление сотрудничества в сферах безопасности и военной совместимости.

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса воздух-земля с дальностью действия до 400 километров", — сказал президент Сербии, назвав их одними из самых современных систем вооружения.

Также Вучич заявил, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая придерживаться политики военного нейтралитета.

Отдельно политик обвинил Хорватию в попытках "подрывать ситуацию в Сербии в течение последних полутора лет и вмешательстве в ее внутренние дела".

