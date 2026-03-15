"Вони чекають слушного моменту": Вучич заявив про загрозу нападу з боку Хорватії, Албанії та Косова
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград готується до можливого нападу з боку Хорватії, Албанії та Косова.
Про це він сказав в інтерв’ю сербському державному телебаченню, цитує TRT World, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вучич заявляє про можливий напад
За його словами, Белград уважно стежить за військовою співпрацею між Хорватією, Албанією та Косовом.
"Вони чекають слушного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки", – сказав Вучич.
Зазначається, що його зауваження стосувалися тристоронньої декларації про співпрацю в галузі оборони, підписаної Хорватією, Албанією та Косовом у Тирані 18 березня 2025 року, спрямованої на зміцнення співпраці в галузях безпеки та військової сумісності.
"У нас є китайські гіперзвукові ракети класу повітря-земля з дальністю дії до 400 кілометрів",- сказав президент Сербії, назвавши їх одними з найсучасніших систем озброєння.
Також Вучич заявив, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, продовжуючи дотримуватися політики військового нейтралітету.
Окремо політик звинуватив Хорватію у спробах "підірвати ситуацію в Сербії протягом останніх півтора року та втручанні у її внутрішні справи".
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