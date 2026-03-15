"Вони чекають слушного моменту": Вучич заявив про загрозу нападу з боку Хорватії, Албанії та Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград готується до можливого нападу з боку Хорватії, Албанії та Косова.

Про це він сказав в інтерв’ю сербському державному телебаченню, цитує TRT World, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вучич заявляє про можливий напад

За його словами, Белград уважно стежить за військовою співпрацею між Хорватією, Албанією та Косовом.

"Вони чекають слушного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки", – сказав Вучич.

Зазначається, що його зауваження стосувалися тристоронньої декларації про співпрацю в галузі оборони, підписаної Хорватією, Албанією та Косовом у Тирані 18 березня 2025 року, спрямованої на зміцнення співпраці в галузях безпеки та військової сумісності.

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"У нас є китайські гіперзвукові ракети класу повітря-земля з дальністю дії до 400 кілометрів",- сказав президент Сербії, назвавши їх одними з найсучасніших систем озброєння.

Також Вучич заявив, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, продовжуючи дотримуватися політики військового нейтралітету.

Окремо політик звинуватив Хорватію у спробах "підірвати ситуацію в Сербії протягом останніх півтора року та втручанні у її внутрішні справи".

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