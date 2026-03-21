Третья мировая война, возможно, уже идет, - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир приближается к большой войне. Среди угроз - дефицит сырья и возможное применение ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Berliner Zeitung.

"Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим об этом", - отметил Вучич.

По его словам, ключевой причиной напряженности является борьба за ресурсы - нефть, газ, редкие металлы и другие стратегические материалы.

Президент Сербии подчеркнул, что конкуренция за доступ к сырью и логистическим путям только усиливает противостояние между государствами и повышает риск прямого военного столкновения, в частности между ядерными странами.

"Борьба за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы давно началась", - добавил он.

Вучич также заявил, что многие страны сейчас пытаются выиграть время, параллельно готовясь к возможным масштабным конфликтам.

Кроме того, он не исключил использования тактического ядерного оружия в будущих войнах и напомнил, что как Первая, так и Вторая мировые войны начинались с локальных кризисов, которые впоследствии переросли в глобальные противостояния.

Что предшествовало?

Начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Бройер и Ричард Найтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.

Прокинся!! Випери білизну і постільне!
третя світова йде з 2008 ро
А ще в 2007 була Мюнхенська промова прутіна, де Західній цивілізації виплюнули ультиматум..
21.03.2026 13:09 Ответить
У 2008 почалася (і триває) друга холодна війна.
21.03.2026 13:13 Ответить
Ну сросія ще з 2003 зі своїм поділом територій лізла..
21.03.2026 13:18 Ответить
Складається враження, що практично всі політики одночасно розум втратили..
21.03.2026 13:14 Ответить
От тільки всі мовчать про кривооку паскудну "панду", що й чинить цей переділ ресурсів світу
21.03.2026 13:10 Ответить
Так, гонитва за "дешевою" раб-силою та "економія на забрудненні довкілля" вилазить т.зв. "цивілізованому світу" боком...
21.03.2026 13:17 Ответить
Панда одна, без як мінімум моральної підтримки головного трігеротримача світового безладу Кацапстану, не взмозі зруйнувати світ. Знищення росії як держави на сторіччя забезпечить світ тишею. Бо це і натхненник, і соратник, і друг, і батько, і мати всіх мерзенних речей що кояться в нашому світі.
21.03.2026 13:19 Ответить
і ми чудово розуміємо на чиїй стороні вучічі у цій війні...
21.03.2026 13:19 Ответить
Наш гном заразив сербського словесним проносом і величчю.
21.03.2026 13:19 Ответить
саме так , серед загроз - дефіцит сировини, а точніше вуглеводневі ресурси, але ЯЗ цієї проблеми ніяк не вирішіть.
21.03.2026 13:22 Ответить
Потому Сербия и закупается китайским оружием. Будут готовы.
21.03.2026 13:27 Ответить
Ти за кого? - болєзнєний?
21.03.2026 13:31 Ответить
Світовий шериф, при Обамі - Байдені "грав вар'ята" - своєю інфантильність/бездіяльністю заохочував агресора, а при Трампі - мироносію остаточно перейшов на його сторону.

Як у часи Мюнхена38 Трамп і Путін намагаються переділили світ.

Однак є Китай - т. Сі
21.03.2026 13:35 Ответить
Это триумвират, с общим подходом и потому так хорошо понимающие друг друга. Двое уже действуют, третий не заставит ждать.
21.03.2026 13:40 Ответить
Паралельно із третьою СВ у Сербії готуються до дострокових парламентських виборів, які партія Вучича ризикує програти та втратити контроль над урядом.Оскільки обіцянкам Вучича уже ніхто не вірить ,він використовує іншу політтехнологію - страх, позиціонуючи себе єдиним хто зможе захистити виборця.
21.03.2026 13:44 Ответить
Можливо? Він ще з анабіозу не вийшов? 🤔🥱
21.03.2026 13:45 Ответить
Те двое марионетки высшего уровня - они представляют себя самостоятельными игроками, а на самом деле полезные т. Си идиоты. Одна из главных китайских стратагем - у нашей мифологии загребать жар чужими руками, - ждать на берегу реки, пока течение на пронесет мимо тех же...
21.03.2026 13:47 Ответить
КОМУ КОМУ НО ТІЛЬКИ НІ ЙОМУ КАЗАТИ ПРО ВІЙНУ )))
21.03.2026 14:02 Ответить
 
 