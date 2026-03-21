Третья мировая война, возможно, уже идет, - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир приближается к большой войне. Среди угроз - дефицит сырья и возможное применение ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Berliner Zeitung.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим об этом", - отметил Вучич.

По его словам, ключевой причиной напряженности является борьба за ресурсы - нефть, газ, редкие металлы и другие стратегические материалы.

Президент Сербии подчеркнул, что конкуренция за доступ к сырью и логистическим путям только усиливает противостояние между государствами и повышает риск прямого военного столкновения, в частности между ядерными странами.

"Борьба за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы давно началась", - добавил он.

Вучич также заявил, что многие страны сейчас пытаются выиграть время, параллельно готовясь к возможным масштабным конфликтам.

Кроме того, он не исключил использования тактического ядерного оружия в будущих войнах и напомнил, что как Первая, так и Вторая мировые войны начинались с локальных кризисов, которые впоследствии переросли в глобальные противостояния.

Что предшествовало?

Начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Бройер и Ричард Найтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.