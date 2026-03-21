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Новини Можливість третьої світової війни
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Третя світова війна, можливо, вже триває, - Вучич

вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що світ наближається до великої війни. Серед загроз - дефіцит сировини та можливе застосування ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Berliner Zeitung.

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"Буде складно запобігти третій світовій війні. Можливо, вона вже почалася, тільки ми офіційно поки не говоримо про це", - зазначив Вучич.

За його словами, ключовою причиною напруження є боротьба за ресурси - нафту, газ, рідкісні метали та інші стратегічні матеріали.

Президент Сербії підкреслив, що конкуренція за доступ до сировини та логістичних шляхів лише посилює протистояння між державами та підвищує ризик прямого військового зіткнення, зокрема між ядерними країнами.

Боротьба за нафту, газ, мінерали, рідкісні метали та інші ресурси давно почалася", - додав він.

Вучич також заявив, що багато країн нині намагаються виграти час, паралельно готуючись до можливих масштабних конфліктів.

Крім того, він не виключив використання тактичної ядерної зброї у майбутніх війнах і нагадав, що як Перша, так і Друга світові війни починалися з локальних криз, які згодом переросли у глобальні протистояння.

Що передувало?

Начальники штабів оборони Німеччини та Великої Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози.

Автор: 

ядерна зброя (1298) Вучич Александр (123)
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Топ коментарі
+16
Прокинся!! Випери білизну і постільне!
третя світова йде з 2008 ро
А ще в 2007 була Мюнхенська промова прутіна, де Західній цивілізації виплюнули ультиматум..
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21.03.2026 13:09 Відповісти
+7
і ми чудово розуміємо на чиїй стороні вучічі у цій війні...
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21.03.2026 13:19 Відповісти
+6
От тільки всі мовчать про кривооку паскудну "панду", що й чинить цей переділ ресурсів світу
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21.03.2026 13:10 Відповісти

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