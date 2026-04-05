У Сербії заявили, що запобігли спробі диверсії на газопроводі: виявлено пакунки з вибухівкою та детонаторами

У Сербії заявили, що на території муніципалітету Канжижа поруч з газопроводом виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами

Про це повідомляє РТС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що залучено 140 військовослужбовців і поліцейських, пошуки в цьому районі тривають.

Співробітники Управління кримінальної поліції спільно з військовою поліцією та іншими підрозділами сербської армії з раннього ранку оточили і проводять обшуки території в муніципалітеті Канжижа з метою пошуку предметів, що становлять небезпеку для життя громадян та об'єктів інфраструктури.

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Повідомляється, що поліція та військові перекрили кілька доріг у муніципалітеті Канжижа.

Що каже президент

Президент Сербії Александар Вучич розповів, що на території муніципалітету Канжижа було виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

За його словами, є певні розвідувальні зачіпки, але він не може надати більше інформації про них.

Вучив наголосив, що сербській армії сьогодні вдалося запобігти діям, спрямованим проти життєво важливих інтересів країни. Він додав, що Сербія безжально розправлятиметься з усіма, хто вважає, що може загрожувати країні.

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Вучич розмовляв з Орбаном

Крім того, він повідомив, що розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і поінформував його про розслідування.

За його словами, якби ця диверсія вдалася, Угорщина та північна Сербія залишилися б без газу.

"Вони знайшли два рюкзаки, два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. У нас також є інші зачіпки від розслідування. Я щойно завершив розмову з Віктором Орбаном щодо цієї новини, бо якби сталося відключення газу, Угорщина не мала б газу, і ми на півночі Сербії не мали б газу", – сказав Вучич.

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