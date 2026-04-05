Спроба диверсії на газопроводі, що з’єднує Сербію та Угорщину: Орбан скликав Раду з нацбезпеки

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі в Сербії.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Орбан повідомив, що розмовляв телефоном з президентом Сербії Александром Вучичем.

"Сербська влада виявила потужний вибуховий пристрій та засоби для його активації на критично важливому газовому об'єкті, що з'єднує Сербію та Угорщину", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо після розмови з Орбаном закликав ЄС відновити діалог із Росією щодо енергоресурсів

Угорський прем’єр додав, що розслідування триває.

"Я скликав екстрене засідання Ради з питань оборони на сьогодні вдень", – написав Орбан.

Також читайте: Орбан вимагає негайно скасувати санкції проти російської енергетики

Що передувало

Нагадаємо, напередодні в Сербії заявили, що на території муніципалітету Канжижа поруч з газопроводом виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.