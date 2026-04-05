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Новини Диверсія на газопроводі в Сербії
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Спроба диверсії на газопроводі, що з’єднує Сербію та Угорщину: Орбан скликав Раду з нацбезпеки

Орбан про диверсію на газопроводі в Сербії
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі в Сербії.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Орбан повідомив, що розмовляв телефоном з президентом Сербії Александром Вучичем.

"Сербська влада виявила потужний вибуховий пристрій та засоби для його активації на критично важливому газовому об'єкті, що з'єднує Сербію та Угорщину", - зазначив він.

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Угорський прем’єр додав, що розслідування триває.

"Я скликав екстрене засідання Ради з питань оборони на сьогодні вдень", – написав Орбан.

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Орбан про диверсію на газопроводі в Сербії

Що передувало

Нагадаємо, напередодні в Сербії заявили, що на території муніципалітету Канжижа поруч з газопроводом виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Автор: 

Угорщина (3045) газопровід (1549) Сербія (439) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+22
Не здивуюсь,якщо звинуватять Україну...
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05.04.2026 15:20 Відповісти
+17
вибори, вибори ......
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05.04.2026 15:21 Відповісти
+16
Дешева халтура Орбана .
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05.04.2026 15:28 Відповісти

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