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Новини Вибори в Угорщині Диверсія на газопроводі в Сербії
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Опонент Орбана Мадяр вважає інцидент з вибухівкою на "Турецькому потоці" "операцією під фальшивим прапором" для зриву виборів в Угорщині

Мадяр звинуватив Орбана та РФ у підготовці провокації на газогоні в Сербії

Опонент угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає в інциденті з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії, інсценовану операцію для зриву виборів в Угорщині.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мадяр припускає, що це "операція під фальшивим прапором" 

Мадяр заявив, що впродовж декількох тижнів отримує інформацію з різних джерел, що Орбан нібито готувався "перетнути нову лінію" у спробі змінити ситуацію з виборами на свою користь, залучивши Сербію та Росію.

"Кілька осіб публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися у Сербії поруч з газопроводом на Великдень (5 квітня християни західного обряду відзначають Великдень, - ред.) – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося",- написав лідер "Тиси".

Він закликав Орбана "негайно надати інформацію про розвиток подій та скликати раду безпеки", додавши, що хто б не стояв за цією провокацією, ймовірно вже уряду "Тиси" доведеться вирішувати цю ситуацію далі. Також Мадяр закликав чинного прем'єра "принаймні на свята припинити нагнітати паніку, сплановану його радниками".

"Хочу наголосити, що йому не вдасться зірвати вибори наступної неділі. Він не зможе запобігти тому, щоб мільйони угорців поклали край двом найкорумпованішим десятиліттям в історії нашої країни. Угорці мають достатньо підстав побоюватися, що прем’єр під загрозою втрати влади, за порадою російських агентів, збирається вселяти страх у своїх співвітчизників через все більш незграбні "операції під фальшивим прапором". Якщо пропагандистська машина Орбана використає цю провокацію у цілях кампанії – це буде відкритим зізнанням, що це була сппланована "операція під фальшивим прапором", - заявив Мадяр.

Наостанок політик додав, що у разі перемоги на виборах його уряд проведе належне розслідування з метою з’ясувати, хто стояв за цим.

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Що передувало

Читайте також: Очільник угорської опозиції Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах його уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу до РФ

Автор: 

Угорщина (3045) вибухівка (512) газопровід (1549) Сербія (439) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (113)
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Топ коментарі
+9
За порадою друзів нагнітає ситуацію - знає шо тюрма по ньому плаче
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05.04.2026 19:34 Відповісти
+8
Петер Мадяр має розум-звичайно що брудне свиняче рило стирчить саме з кремля...
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05.04.2026 19:42 Відповісти
+8
Записывайте рецепт "зловещего украинского теракта":
1. Берете два мешка селитры в ближайшем магазине "Сад и огород".
2. Фасуете покупку по двум рюкзакам, желательно сине-желтого цвета.
3. Едите до сербско-венгерской границы и там находите газовую трубу.
4. Кладете рюкзаки недалеко от газопровода.
5. Уезжаете с чувством выполненного долга.
6. Ждёте, когда их найдут.
Поздравляю, Ваш теракт удался.
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05.04.2026 19:55 Відповісти

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