Опонент Орбана Мадяр вважає інцидент з вибухівкою на "Турецькому потоці" "операцією під фальшивим прапором" для зриву виборів в Угорщині

Опонент угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає в інциденті з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії, інсценовану операцію для зриву виборів в Угорщині.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мадяр припускає, що це "операція під фальшивим прапором"

Мадяр заявив, що впродовж декількох тижнів отримує інформацію з різних джерел, що Орбан нібито готувався "перетнути нову лінію" у спробі змінити ситуацію з виборами на свою користь, залучивши Сербію та Росію.

"Кілька осіб публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися у Сербії поруч з газопроводом на Великдень (5 квітня християни західного обряду відзначають Великдень, - ред.) – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося",- написав лідер "Тиси".

Він закликав Орбана "негайно надати інформацію про розвиток подій та скликати раду безпеки", додавши, що хто б не стояв за цією провокацією, ймовірно вже уряду "Тиси" доведеться вирішувати цю ситуацію далі. Також Мадяр закликав чинного прем'єра "принаймні на свята припинити нагнітати паніку, сплановану його радниками".

"Хочу наголосити, що йому не вдасться зірвати вибори наступної неділі. Він не зможе запобігти тому, щоб мільйони угорців поклали край двом найкорумпованішим десятиліттям в історії нашої країни. Угорці мають достатньо підстав побоюватися, що прем’єр під загрозою втрати влади, за порадою російських агентів, збирається вселяти страх у своїх співвітчизників через все більш незграбні "операції під фальшивим прапором". Якщо пропагандистська машина Орбана використає цю провокацію у цілях кампанії – це буде відкритим зізнанням, що це була сппланована "операція під фальшивим прапором", - заявив Мадяр.

Наостанок політик додав, що у разі перемоги на виборах його уряд проведе належне розслідування з метою з’ясувати, хто стояв за цим.

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