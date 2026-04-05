МЗС відкидає причетність України до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії: "Російська операція під чужим прапором"
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ не має жодного відношення до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція МЗС
"Ми категорично відкидаємо спроби хибно пов'язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах масованого втручання Москви в угорські вибори", - заявив речник зовнішньополітичного відомства.
Що передувало
- Нагадаємо, напередодні в Сербії заявили, що на території муніципалітету Канжижа поруч з газопроводом виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки через спробу диверсії на газопроводі в Сербії.
Топ коментарі
+8 Green Bill #603485
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+7 Юра Малко
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+7 Дід Степан
показати весь коментар05.04.2026 19:12 Відповісти Посилання
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