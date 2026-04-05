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Новини Диверсія на газопроводі в Сербії
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МЗС відкидає причетність України до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії: "Російська операція під чужим прапором"

МЗС України заперечує причетність до інциденту на Турецькому потоці

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ не має жодного відношення до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС

"Ми категорично відкидаємо спроби хибно пов'язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах масованого втручання Москви в угорські вибори", - заявив речник зовнішньополітичного відомства.

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Що передувало

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Автор: 

Угорщина (3045) вибухівка (512) газопровід (1549) МЗС (4355) Сербія (439) Тихий Георгій (93)
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Топ коментарі
+8
Уже найден исполнитель.
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05.04.2026 18:59 Відповісти
+7
...а можливо й орбанівських спецслужб....
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05.04.2026 18:58 Відповісти
+7
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05.04.2026 19:12 Відповісти

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