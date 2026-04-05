МИД отрицает причастность Украины к взрывчатке, найденной возле "Турецкого потока" в Сербии: "Российская операция под чужим флагом"
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту со взрывчаткой, обнаруженной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция МИД
"Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы", — заявил спикер внешнеполитического ведомства.
Что предшествовало
- Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета по национальной безопасности из-за попытки диверсии на газопроводе в Сербии.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Промовчати? Ага, молчат, значіт єсть что скривать, і ми ето "что-то знаєм"!
Відповісти? Ага, оправдиваются, значіт, точно оні!
Все заради піара та імітації потужної діяльності, чи як?