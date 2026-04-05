МИД отрицает причастность Украины к взрывчатке, найденной возле "Турецкого потока" в Сербии: "Российская операция под чужим флагом"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту со взрывчаткой, обнаруженной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.

"Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы", — заявил спикер внешнеполитического ведомства.

