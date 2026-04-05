РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14229 посетителей онлайн
Новости Диверсия на газопроводе в Сербии
3 528 17

МИД отрицает причастность Украины к взрывчатке, найденной возле "Турецкого потока" в Сербии: "Российская операция под чужим флагом"

МИД Украины отрицает причастность к инциденту на "Турецком потоке"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту со взрывчаткой, обнаруженной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция МИД

"Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы", — заявил спикер внешнеполитического ведомства.

Читайте также: В Сербии заявили, что предотвратили попытку диверсии на газопроводе: обнаружены пакеты со взрывчаткой и детонаторами

Что предшествовало

Читайте также: Попытка диверсии на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию: Орбан созвал Совет по национальной безопасности

Автор: 

Венгрия (2454) взрывчатка (858) газопровод (825) МИД (7024) Сербия (422) Тихий Георгий (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Уже найден исполнитель.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:59 Ответить
+7
...а можливо й орбанівських спецслужб....
показать весь комментарий
05.04.2026 18:58 Ответить
+7
показать весь комментарий
05.04.2026 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.04.2026 18:58 Ответить
В принципі, тут вже нічого не вдієш.
Промовчати? Ага, молчат, значіт єсть что скривать, і ми ето "что-то знаєм"!
Відповісти? Ага, оправдиваются, значіт, точно оні!
показать весь комментарий
05.04.2026 18:58 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2026 18:59 Ответить
Бомбу знайшли в Сербії, а скавуліти почали мадяри. А якби бомбу знайшли в Болгарії?
показать весь комментарий
05.04.2026 19:03 Ответить
Серби самі привезли-самі знайшли-треба орбану підіграти з голосами на виборах- тільки б наш ВГкомандувач цей тиждень помовчав
показать весь комментарий
05.04.2026 19:05 Ответить
Його спеціально, на цей час, відправили подалі - типу, про щось домовлятись. Значить в ОПі ще не всі геть подуріли.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:44 Ответить
Нащо виправдовуватися якщо Україну ніхто поки не винуватив..
Все заради піара та імітації потужної діяльності, чи як?
показать весь комментарий
05.04.2026 19:09 Ответить
Навіщо орбаністи самі себе підривають? 😁
показать весь комментарий
05.04.2026 19:09 Ответить
Так вони й не збирались нічого підривати. Головне тут--хвилю цунамі погнати.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:50 Ответить
До речі, Мадяр (не наш, конкурент Орбана) заявив, що це підстава з боку Орбана...
показать весь комментарий
05.04.2026 19:10 Ответить
Покинули два клунки вибухівки - шоб шо?
показать весь комментарий
05.04.2026 19:11 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2026 19:12 Ответить
Ярош Дмитро... й до ворожки не ходи...
показать весь комментарий
05.04.2026 19:48 Ответить
почерк видає рашистську гебняву кантору.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:42 Ответить
Орбаноїди агонізують. Кацапські "реанімаційні заходи" передбачувані та малоефективні. Ще й вучіча у якості прокладки використали.
показать весь комментарий
05.04.2026 22:28 Ответить
А візитівку Яроша там знайшли?
показать весь комментарий
06.04.2026 00:43 Ответить
 
 